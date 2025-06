CLB Hà Nội có HLV trưởng hiệu quả nhất V.League 2024/25

Trong bối cảnh CLB Hà Nội bước vào giai đoạn nửa sau V.League 2024/25 với nhiều biến động, sự xuất hiện của HLV Teguramori không chỉ mang lại sự ổn định về lối chơi mà còn tạo ra những dấu ấn chiến thuật rõ rệt, đặc biệt là trong khía cạnh sử dụng quyền thay người.

Nhà cầm quân người Nhật Bản chỉ có 13 trận dẫn dắt đội bóng thủ đô tại V.League mùa này, nhưng tận dụng tối đa các quyền thay người để tạo lợi thế cho đội nhà. Theo tìm hiểu của Tri Thức - Znews, ông Teguramori có 64 lượt thay người.

Những điều chỉnh của ông từ băng ghế dự bị góp phần tạo ra 9 bàn thắng và 15 tình huống dẫn đến bàn thắng - thành tích cao nhất giải đấu khi so sánh về hiệu suất thay người.

Xếp ngay sau ông Teguramori là HLV Vũ Hồng Việt của đương kim vô địch CLB Nam Định, với 111 lượt thay người, mang về 9 bàn thắng, 14 tình huống dẫn đến bàn thắng.

Năng lực điều chỉnh trận đấu của vị HLV Nhật Bản có sự trợ giúp lớn từ những cầu thủ được xem như “quân bài chiến lược” trong đội hình CLB Hà Nội. Tiền đạo Joao Pedro nổi bật nhất khi ghi tới 5 bàn thắng và có 4 kiến tạo trong 14 lần vào sân từ ghế dự bị, được transfermarkt gắn nhãn "siêu dự bị" hiệu quả nhất V.League 2024/25.

Bên cạnh đó, Daniel Passira cũng tận dụng tốt những cơ hội được trao khi ghi 2 bàn trong 3 lần vào sân từ băng ghế dự bị. Các cầu thủ nội như Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Hai Long hay Nguyễn Văn Tùng đóng góp tổng cộng 4 bàn thắng và 2 kiến tạo thành bàn.

Không chỉ thành công trong các quyết định thay người, HLV Teguramori còn thể hiện sự mát tay trong việc duy trì phong độ ổn định của đội bóng. Sau 13 trận, ông giúp CLB Hà Nội đạt trung bình 2,23 điểm/trận - cao nhất trong số các HLV dẫn dắt đội bóng từ 10 trận trở lên tại V.League mùa này.

Những người xếp sau ông lần lượt là HLV Vũ Hồng Việt (2,19 điểm/trận), Velizar Popov (1,79 điểm/trận khi còn dẫn dắt Thanh Hóa), và Mano Polking (1,73 điểm/trận).

Với những con số thống kê ấn tượng, HLV Teguramori xứng đáng được xem là một trong những nhà cầm quân có tầm ảnh hưởng lớn nhất giai đoạn cuối mùa giải V.League 2024/25.

Việc ông tận dụng tốt các quyền thay người không chỉ giúp CLB Hà Nội cải thiện thành tích, tạo cuộc đua thú vị với CLB Nam Định, mà còn cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của các điều chỉnh chiến thuật trong thời điểm trận đấu đang diễn ra.

Nếu tiếp tục duy trì phong độ và khả năng ứng biến linh hoạt như hiện tại, chiến lược gia người Nhật Bản hứa hẹn là nhân tố then chốt trong tham vọng trở lại đỉnh cao của đội bóng Thủ đô ở mùa giải mới.

