Người chiến thắng ở 'Ai muốn là triệu phú'

Theo Mirror, chương trình Who Wants To Be A Millionaire? (Ai muốn là triệu phú) phiên bản Anh đã tìm thấy chủ nhân thứ 7 của giải thưởng trị giá 1 triệu bảng Anh. Người đó là Roman Dubowski, một chuyên gia tư vấn công nghệ thông tin đã nghỉ hưu, đến từ Stockport. Ngoài khối kiến thức đa dạng, Roman Dubowski còn giữ thái độ điềm tĩnh trong suốt toàn bộ chương trình.

Đáng chú ý, ở câu hỏi với số tiền trị giá 1.000 bảng Anh, ông phải dùng quyền trợ giúp "Hỏi ý kiến khán giả" vì một thắc mắc liên quan đến sốt mayonnaise.

Roman Dubowski giành chiến thắng ở Who Wants To Be A Millionaire?. Ảnh: Mirror.

Sau khi gọi điện cho em gái để vượt qua mốc 4.000 bảng Anh, cựu chuyên gia công nghệ bắt đầu tăng tốc, tiến thẳng tới câu hỏi cuối cùng và vẫn còn nguyên hai quyền trợ giúp quan trọng trong tay.

Câu hỏi thứ 15, trị giá 1 triệu bảng Anh mà MC Jeremy Clarkson đưa ra có nội dung: "Logo thương hiệu nào được sử dụng từ năm 1876, từng xuất hiện trong tiểu thuyết Ulysses và các bức họa của Picasso, Manet?".

Chỉ mất chưa đầy hai phút suy luận, Roman quyết định dùng quyền trợ giúp 50/50, sau đó chốt đáp án Bass Ale (một thương hiệu bia). Ông cho biết dựa vào trí nhớ về một bức tranh của danh họa Manet từng xem tại phòng trưng bày Courtauld.

Đáp án của Roman chính xác, khiến MC Jeremy Clarkson phấn khích: "Thật bất ngờ. Anh đã làm được mà không cần sự trợ giúp của tôi".

Chia sẻ về cảm xúc sau khi giành chiến thắng, Roman cho biết: "Lúc đó mọi thứ cứ như đang quay chậm, tôi chưa thể tin vào sự thật. Tôi về nhà trong yên lặng, không đi nhậu nhẹt ăn mừng. Tôi chỉ ngồi trong một căn phòng vắng, tự tay pha một tách trà và để mặc cho cảm giác chiến thắng từ từ thấm vào người".

Với khoản tiền thưởng 1 triệu bảng Anh, ông dự định sẽ mua một căn nhà mới. "Tôi đã ở căn nhà cũ hơn 30 năm rồi. Đã đến lúc phải thay đổi. Tôi không muốn đợi đến khi mình quá già mới được tận hưởng điều đó", Roman nói.

Bên cạnh đó, ông dự định sẽ dành tặng những món quà đặc biệt cho người thân, đặc biệt là em gái Danuta - người đã giúp ông vượt qua những rào cản tâm lý đầu tiên trong chương trình.