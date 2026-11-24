Không cần tốn tiền tiêm hormone đắt đỏ, cơ thể bạn vẫn tự sản sinh "thần dược" trẻ hóa nếu ngủ sâu từ 22h đến 2h sáng, khung giờ vàng của giấc ngủ Non-REM quý giá.

Từ 22h đến 2h sáng là khung giờ vàng của trẻ hoá. Ảnh: Polina/Pexels.

Khoảng 20 năm trước, tại Mỹ, quốc gia đi đầu trong vấn đề chống lão hóa, người ta đã phát hiện thấy hormone sinh trưởng là một chất làm trẻ hóa. Vì vậy đã hình thành xu hướng tiêm hormone sinh trưởng vào cơ thể những người mong ước được trẻ hóa.

Nhưng bạn có biết là không cần tốn một số tiền lớn để tiêm bất cứ thứ gì vào người mà vẫn khiến cho hormone sinh trưởng tự sản sinh trong cơ thể?

Hormone sinh trưởng sẽ được tiết ra trong khi bạn đang ngủ say. Tuy nhiên, không phải ngủ lúc nào cũng là tốt. Thời gian ngủ từ 10 giờ tối hôm trước đến 2 giờ sáng hôm sau chính là “khoảng thời gian vàng” tiết ra loại hormone trẻ hóa này.

Các bạn hẳn đều biết hai khái niệm “giấc ngủ REM” và “giấc ngủ Non-REM”. Buổi sáng, nếu ta nhìn chăm chú vào mắt đứa trẻ đang ngủ, sẽ thấy đồng tử phía dưới mí mắt chạy vòng vòng. Hiện tượng này được gọi là “Rapid Eye Movement (Chuyển động nhãn cầu nhanh)”, còn được gọi là giấc ngủ REM.

Khi đang trong giấc ngủ REM, bộ não dần dần bị đánh thức. Trong giấc ngủ REM, người ta thường mơ và cứ 30 phút hoặc một tiếng lại quay về trạng thái ngủ.

Việc lặp lại như vậy chính là lý do khiến cơ thể bị mệt và vì bộ não đa phần đã tỉnh, nên giấc ngủ REM về cơ bản là việc ngủ không cần thiết. Do đó, nếu ngủ cố sẽ khiến cơ thể mệt mỏi rã rời.

Trái lại, trạng thái để bộ não nghỉ ngơi chính thức là trong giấc ngủ Non-REM. Trẻ em hầu như đều ngủ rất say, vì trong khoảng thời gian này lượng hormone sinh trưởng sản sinh ra rất nhiều, khiến cho trẻ gia tăng về chiều cao, nên ở Nhật mới có câu nói “nuôi con trong lúc ngủ”.

Đối với những người lớn đã kết thúc quá trình trưởng thành, các giấc ngủ Non-REM sẽ dần dần mất đi. Tuy nhiên, giấc ngủ REM và giấc ngủ Non-REM vẫn luân phiên nhau thay đổi đều sau mỗi tiếng.

Đặc biệt, giai đoạn đầu tiên của việc ngủ trong khoảng thời gian từ 10 giờ tối đến 2 giờ sáng đa phần là giấc ngủ Non-REM, nhưng càng về sáng, số giấc ngủ REM sẽ nhiều hơn.

Khi còn nhỏ, để phát triển cơ thể, các giấc ngủ Non-REM sẽ chiếm đa phần số thời gian ngủ, nhưng theo thời gian ta lớn dần lên, sẽ càng khó có được những giấc ngủ Non-REM hơn. Không chỉ vậy, những giấc ngủ Non-REM trong giai đoạn đầu tiên của việc ngủ là vô cùng quan trọng. Đó là khoảng thời gian quý báu không nên bị quấy rầy.