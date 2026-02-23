Ngư dân trúng 'lộc biển' đầu năm, thu tiền triệu mỗi ngày

|
Ngay sau thời khắc giao thừa, nhiều ngư dân tại các xã ven biển như Lộc Hà, Cổ Đạm (tỉnh Hà Tĩnh) đã tranh thủ chuẩn bị ngư cụ, xuất bến từ sáng mùng 1 Tết. Theo bà con, dịp đầu năm hải sản xuất hiện nhiều, đặc biệt là các loại có giá trị cao như ghẹ, cá đốm, tôm tít, mực, trong khi nhu cầu tiêu thụ tăng mạnh khiến giá bán cũng nhỉnh hơn ngày thường.
Anh Nguyễn Văn Hải (26 tuổi, trú xã Lộc Hà) cho biết tàu của gia đình ra khơi từ sáng mùng 1 Tết. Trong một tuần qua, ngày nào thuyền của gia đình anh cũng ra biển đánh bắt hải sản gần bờ, cho thu nhập hàng chục triệu đồng.
Riêng trong ngày mùng 7 Tết (23/2 dương lịch), thuyền của anh Hải trúng đậm ghẹ và nhiều loại hải sản khác, mỗi chuyến biển thu hơn 6 triệu đồng.
“Những ngày này, mỗi ngày gia đình tôi thả lưới một đợt rồi gỡ lưới 2-3 lần. Vì đánh bắt gần bờ, cách khoảng 1 hải lý nên thuyền ra vào liên tục. Hải sản vừa đưa lên bờ là có người chờ mua ngay. Đầu năm giá cao, tiêu thụ nhanh nên ai cũng phấn khởi. Có buổi sáng, riêng tiền bán ghẹ đã thu gần 5 triệu đồng, cộng thêm các loại hải sản khác, tổng thu trong ngày khá cao”, anh Hải chia sẻ.
Theo ghi nhận, sau Tết giá hải sản tăng cao. Ghẹ loại đẹp được bán với giá khoảng 600.000 đồng/kg.
Nhờ nguồn hải sản tươi sống, vừa được đánh bắt và đưa vào bờ trong ngày, hoạt động mua bán tại bãi biển diễn ra hết sức nhộn nhịp.
Sau nhiều giờ vươn khơi trong ngày mùng 7 Tết, thuyền của ông Lê Doãn Tiến (55 tuổi, trú xã Lộc Hà) cập bến với hơn 30 kg cá đục tươi rói. Khi thuyền vừa vào bờ, người thân và bà con xung quanh nhanh chóng hỗ trợ khiêng những tay lưới nặng trĩu lên bãi cát, tập trung gỡ cá, phân loại để kịp bán cho khách.
Những con cá đục còn ánh bạc, tươi rói được thương lái và người dân chờ sẵn lựa chọn ngay tại bờ. Tùy kích cỡ, mỗi kg cá được bán với giá từ 120.000 đồng đến 200.000 đồng. Nhờ chất lượng tươi ngon và đánh bắt trong ngày, số cá nhanh chóng được tiêu thụ hết.
Không chỉ người dân địa phương mà nhiều khách hàng từ các xã, phường khác, thậm chí ngoài tỉnh cũng tìm về tận bãi biển để hỏi mua, khiến không khí mua bán đầu Xuân thêm phần nhộn nhịp.
Trúng đậm “lộc biển” đầu xuân, nhiều ngư dân phấn khởi, huy động thêm người phụ giúp đưa lên bờ, nhanh tay phân loại, cân bán cho khách. Nhiều gia đình thu hàng chục triệu đồng trong những ngày vươn khơi dịp Tết.