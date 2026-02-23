CEO U90 vẫn điều hành doanh nghiệp, thu nhập hàng tỷ mỗi tháng

Ngoài 80 tuổi, bà Nguyễn Bạch Tuyết vẫn giữ vai trò Tổng giám đốc điều hành doanh nghiệp liên quan dự án khách sạn, đồng thời sở hữu mức thu nhập hàng tỷ đồng mỗi tháng.

Bà Nguyễn Bạch Tuyết, cựu Chủ tịch HĐQT CTCP Khử trùng Việt Nam. Ảnh: VFG.

Bà Nguyễn Bạch Tuyết là nữ doanh nhân tuổi Ngọ đáng chú ý trên thị trường khi ngoài 80 tuổi vẫn tham gia điều hành doanh nghiệp, trở thành một trong những lãnh đạo cao tuổi hiếm hoi còn đảm nhiệm vị trí điều hành trực tiếp tại Việt Nam.

Sinh năm 1942, bà Tuyết gắn bó nhiều năm với lĩnh vực nông dược và dịch vụ khử trùng. Bà từng giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc tại CTCP Khử trùng Việt Nam (HoSE: VFG), nhưng đến năm 2025, bà đã gửi đơn xin rút khỏi các vị trí lãnh đạo với lý do cá nhân và được Đại hội đồng cổ đông doanh nghiệp này chấp thuận.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của VFG, bà Nguyễn Bạch Tuyết tiếp tục đồng hành với doanh nghiệp trong vai trò Cố vấn cấp cao cho Ban điều hành.

Bà Nguyễn Bạch Tuyết quê Quảng Ngãi, là kỹ sư Nông nghiệp. Giai đoạn 1976-1984, bà Tuyết là Chi cục phó tại một chi cục bảo vệ thực vật. Từ năm 1985 đến năm 1999, bà chuyển sang làm Giám đốc Công ty Khử trùng Việt Nam. Từ năm 2001 đến tháng 9/2009, bà Tuyết vừa là Chủ tịch HĐQT vừa là Tổng giám đốc của Công ty CP Khử trùng Việt Nam. Từ tháng 10/2009 đến khi từ nhiệm, bà chỉ đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT công ty.

Theo đăng ký doanh nghiệp, bà Tuyết còn là Tổng giám đốc Công ty TNHH Hải Yến - đơn vị có vốn điều lệ 60 tỷ đồng , trong đó VFG nắm quyền chi phối với tỷ lệ sở hữu 66,67%. Doanh nghiệp này hình thành từ liên doanh phát triển dự án khách sạn tại Khánh Hòa và từng trải qua tranh chấp kéo dài giữa các bên góp vốn trước khi quyền sở hữu được phân định.

Trong quá trình triển khai dự án khách sạn, bà Tuyết trực tiếp theo sát hoạt động, tham gia giám sát nhiều hạng mục và kiên trì theo đuổi vụ kiện liên quan đến liên doanh trong nhiều năm. Sau khi phán quyết có hiệu lực, doanh nghiệp ghi nhận quyền kiểm soát phần lớn dự án.

Bên cạnh việc vẫn trực tiếp điều hành doanh nghiệp ở tuổi U90, báo cáo tài chính VFG còn cho thấy trong gần 4 tháng đầu năm 2025 làm việc tại công ty, bà Tuyết đã nhận thù lao hơn 6,67 tỷ đồng , tương đương bình quân khoảng 1,67 tỷ đồng mỗi tháng. Ngoài ra, bà có thể nhận thêm thưởng khi doanh nghiệp chi quỹ thưởng hiệu quả kinh doanh cho Ban điều hành với số tiền 24,1 tỷ đồng trong quý I/2025.

Trong năm 2024 trước đó, bà Tuyết cũng nhận thù lao 7,72 tỷ đồng , tương đương khoảng 643 triệu đồng mỗi tháng, chưa bao gồm tiền thưởng từ quỹ thưởng gần 51 tỷ đồng được chi trong quý I/2024. Nếu tính cả khoản này, theo báo cáo tài chính quý I/2024 của VFG, thu nhập của bà đạt 22,36 tỷ đồng , tương đương khoảng 7,45 tỷ đồng mỗi tháng.

VFG là thành viên của Tập đoàn PAN, hoạt động trong các lĩnh vực nông dược và giống cây trồng, dịch vụ khử trùng, kiểm soát dịch hại và cho thuê văn phòng tại tòa nhà Khử trùng Việt Nam Tower.

Tiền thân của VFG là đội Khử trùng thuộc Cục Bảo vệ thực vật trực thuộc Bộ Nông nghiệp từ những năm 1960. Tại miền Nam, trước năm 1975 có đội Khử trùng thuộc Trung tâm Vệ sinh Thảo mộc - tổng Nha Nông nghiệp Sài Gòn.

Năm 1976, đội Sát trùng II TP.HCM được thành lập, là cơ sở đầu tiên của VFC tại miền Nam. Đến năm 1983, đội mở rộng quy mô trở thành Công ty Khử trùng II. Tháng 12/1983, theo chủ trương Nhà nước, các công ty khử trùng thuộc Cục Bảo vệ thực vật hợp nhất thành Công ty Khử trùng Việt Nam.