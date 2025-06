Ngôi sao quốc tế hủy show tại Việt Nam sát giờ diễn

Dù đã chốt lịch và được thanh toán toàn bộ cát-xê, Jason Derulo tuyên bố vắng mặt tại sự kiện âm nhạc diễn ra tối 28/6 tại TP.HCM. Sau đó, đại diện ban tổ chức gửi lời xin lỗi đến khán giả vì tình huống không mong muốn.

Dù chốt thời gian tham gia sự kiện GAMA Music Racing Festival 2025 diễn ra tối 28/6, Jason Derulo không xuất hiện tại Việt Nam theo đúng thời gian thỏa thuận trong hợp đồng.

Lý do Jason Derulo đưa ra là "không thể đến Việt Nam như dự kiến do lý do sức khỏe cá nhân, phải chạy quá nhiều lịch trình cho tour diễn The Last Dance World Tour". Đại diện ban tổ chức (BTC) chương trình cho biết họ chỉ nhận thông tin từ Jason Derulo vào sáng nay.

Bà Thi Võ - đại diện BTC - cho biết ban tổ chức đã thanh toán toàn bộ cát-xê cho Jason Derulo. Theo hợp đồng, Jason dự kiến sang Việt Nam ngày 26/6 (hai ngày trước đêm diễn), sau đó liên tục dời ngày.

Khán giả ra sân bay đón Jason Derulo sang Việt Nam ngày 27/6 (nhưng không gặp được).

"Ê-kíp của Jason gồm 30 người đến Việt Nam ngày 26/6, chủ yếu là dancer. Jason cho biết đáp chuyến bay TP.HCM ngày 26/6. Sau đó, Jason đổi lại ngày đáp là 27/6, dự kiến đáp lúc 14h55. Nam nghệ sĩ sau đó lại xin dời sang ngày 28/6, đáp chuyến 10h55. Khi ban tổ chức ra đón, chỉ thấy team quản lý của Jason gồm 2 người", bà Thi Võ nói.

Khi khán giả chờ đợi quá lâu, ban tổ chức tiếp tục trao đổi, nhận lại phản hồi từ phía team quản lý là "Jason Derulo hủy show vì sức khỏe".

"Theo hợp đồng, ban tổ chức chi trả đầy đủ 100% cát-xê, toàn bộ tiêu chuẩn sân khấu bao gồm âm thanh, ánh sáng được hai bên thống nhất sau 1 tháng họp hành. BTC cũng đã chi trả toàn bộ tiền thuê thiết bị theo yêu cầu của nghệ sĩ", đại diện nhà sản xuất GAMA Music Racing Festival 2025 nói thêm.

Ban tổ chức festival gửi lời xin lỗi đến khán giả vì sự vắng mặt của Jason Derulo tại chương trình.

GAMA Music Racing Festival 2025 vẫn diễn ra đúng dự kiến (tối 28/6), với sự góp mặt của dàn nghệ sĩ Chi Pu, Tăng Duy Tân, Mono, Kay Trần, DJ Mie, Mỹ Mỹ. Ngoài âm nhạc, festival kết hợp hoạt động đua xe mô-tô, trình diễn Go-Kart, xiếc hiện đại, show thời trang Graffiti - Pit Stop, visual mapping sân khấu.

Chúng tôi cam kết nỗ lực đảm bảo trải nghiệm trọn vẹn, chất lượng cho khán giả. Chúng tôi tiếp tục cập nhật nếu lịch trình thay thế hoặc cơ hội khác để Jason Derulo tái ngộ khán giả Việt Nam thời gian tới", đại diện ban tổ chức chia sẻ thêm.

Jason Derulo tên thật là Jason Joel Desrouleaux, sinh năm 1989 và là ca sĩ, diễn viên người Mỹ. Nam ca sĩ nổi tiếng nhờ ca khúc Whatcha Say. Kể từ khi bắt đầu sự nghiệp solo, anh bán hơn 250 triệu đĩa đơn trên toàn thế giới, đạt 14 đĩa đơn bạch kim tại Mỹ.

Jason Derulo còn được biết đến là nghệ sĩ sở hữu hàng tỷ lượt nghe toàn cầu với loạt hit như Savage Love, Swalla, Talk Dirty, Trumpets, Wiggle…