Chị em Kylie Jenner bị chế giễu khi dự cưới tỷ phú

Theo Daily Mail, Kim Kardashian và Kylie Jenner bị chỉ trích khi xuất hiện tại "đám cưới thế kỷ" giữa Jeff Bezos và Lauren Sánchez. Ngôi sao truyền hình thực tế dường như chỉ muốn mọi sự chú ý đổ dồn vào bản thân.

Qua loạt ảnh được giới truyền thông ghi lại, Kim Kardashian hiếm khi rời mắt khỏi điện thoại, liên tục selfie từ khách sạn tới địa điểm tổ chức lễ cưới. Đỉnh điểm, thông qua chức năng story, Kim Kardashian đăng ảnh diện bikini gợi cảm quảng cáo cho SKIMS. Ngay lập tức, công chúng bày tỏ sự phẫn nộ với hành động này.

"Việc thu hút sự chú ý rõ ràng gây khó chịu", "Tại sao cô ấy lại hóa thân thành Bianca Censori", "Tôi thích Kim nhưng hành động này khiến tôi muốn hét lên rằng 'tiền không mua được đẳng cấp' mà thôi", một số phản hồi từ khán giả.

Trong khi đó, Kylie Jenner trở thành chủ đề bán tán vì màu trang phục gây nhầm lẫn, suýt vi phạm quy tắc đám cưới. Cụ thể, cô diện váy corset kết hợp satin bó sát tới từ nhà thiết kế Dilara Findikoglu, đi kèm phụ kiện trang sức kim cương đắt tiền. Vấn đề nằm ở việc chiếc váy satin bạc dễ bị nhầm với màu trắng của cô dâu, làm bùng nổ tranh cãi trên mạng xã hội.

"Gia đình này từ chối ăn mặc phù hợp với sự kiện", "Tôi sẽ tức điên lên nếu tôi là cô dâu và có người mặc đồ như Kylie Jenner đến đám cưới của tôi, kiểu như cái quái gì thế này". "Tôi không hiểu tại sao cô ấy không xấu hổ bởi chẳng có người phụ nữ nào khác mặc đồ trắng hay bất cứ màu nào gần giống vậy", khán giả bình luận về chiếc váy của Kylie Jenner.

Ngoài gia đình Kardashian, nhiều gương mặt đình đám khác xuất hiện tại đám cưới như Leonardo DiCaprio, Oprah Winfrey, Sydney Sweeney, Ellie Goulding, Tom Brady và Orlando Bloom. Ước tính đám cưới có 200 khách mời, khoảng 95 máy bay tư nhân đã hạ cánh tại Venice.

Tâm điểm chú ý là khoảnh khắc Jeff Bezos và Lauren Sánchez trao lời thề tại tu viện San Giorgio Maggiore, Venice. Tỷ phú Jeff Bezos diện bộ vest màu đen truyền thống, luôn được bắt gặp nở nụ cười hạnh phúc. Theo đó, Lauren Sánchez diện váy cưới màu trắng do Dolce & Gabbana thiết kế.

