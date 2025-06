Cảnh tượng hỗn loạn trước thềm 'hôn lễ thế kỷ' của tỷ phú Jeff Bezos

Theo Page Six, Jeff Bezos và Lauren Sánchez được cho là thuê toàn bộ khách sạn hạng sang Aman Venice để nghỉ dưỡng trước thềm hôn lễ. Nguồn tin thân cận tiết lộ đội ngũ vệ sĩ huy động 10-12 nhân viên tiến hành kiểm tra từng phòng và toàn bộ khuôn viên khách sạn, siết chặt an ninh.

Một số người có mặt cho biết cảnh tượng sảnh đợi "hỗn loạn" khi nhóm an ninh tràn ra xác nhận những ai đang lưu trú tại đây. Theo đó, họ buộc phải chuyển đi bất chấp việc đặt phòng trước để nhường chỗ cho vợ chồng tỷ phú. Được biết, Jeff Bezos và Lauren Sánchez ở trong căn phòng trị giá 500.000 USD một đêm.

"Những vị khách đã đặt phòng từ rất lâu trước đó buộc phải rời đi sau khi Jeff Bezos thuê toàn bộ không gian này. Họ đang được chuyển đến những khách sạn khác bao gồm cả Aman Venice và St. Regis - nơi dàn khách VIP lưu trú. Aman Venice sẽ trả tiền phòng, miễn phí một đêm lưu trú và nâng cấp các dịch vụ. Dẫu vậy, một số người phàn nàn về việc phải dọn đồ, di chuyển tới nơi khác", nguồn tin nói.

Cũng theo Page Six, bầu không khí đang bận rộn và khẩn trương hơn bao giờ hết, đặc biệt khi tiếp đón dàn sao hạng A. Thậm chí, khách sạn còn sắp xếp khu vực riêng dành cho người nổi tiếng, tránh xa sự chú ý từ giới truyền thông và các tay săn ảnh.

Nhiều địa điểm khác, an ninh cũng được tăng cường cho khách mời và vợ chồng tỷ phú trong đám cưới. Không chỉ đội ngũ vệ sĩ cá nhân mà lực lượng cảnh sát tại Italy cũng có mặt để hỗ trợ. Một số người bày tỏ sự ngạc nhiên, cho là "bất thường" khi cảnh sát hiện diện tại khách sạn chỉ 2.000 USD một đêm.

Ban đầu đám cưới dự định diễn ra tại Cannaregio, song đã thay đổi kế hoạch vì các cuộc biểu tình phản đối Jeff Bezos. Nguồn tin thân cận tiết lộ với Reuters rằng sự kiện được chuyển đến một khu vực biệt lập, khó tiếp cận hơn của thành phố do lo ngại về an ninh.

Dàn khách mời nổi tiếng dự kiến tham dự đám cưới Jeff Bezos và Lauren Sánchez bao gồm Ivanka Trump Oprah Winfrey, Gayle King, Leonardo DiCaprio, Jared Kushner, Barbra Streisand cùng nhiều nhân vật khác.

