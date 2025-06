Tỷ phú Jeff Bezos mở tiệc trên siêu du thuyền trước lễ cưới

Jeff Bezos và Lauren Sánchez sắp tổ chức lễ cưới tại Venice giữa làn sóng phản đối. Cặp đôi thay đổi kế hoạch phút chót để đảm bảo an ninh và tránh truyền thông.

Trước làn sóng phản đối ngày càng tăng, tỷ phú Jeff Bezos và vị hôn thê Lauren Sánchez đã chuẩn bị nhiều phương án ứng phó nhằm đảm bảo an toàn và riêng tư cho lễ cưới diễn ra tại Venice (Italy).

Theo PageSix, cặp đôi đã đặt nhiều địa điểm tổ chức khác nhau và trải dài lịch trình trong ba ngày, từ lễ cưới chính thức đến các bữa tiệc hậu lễ. Nguồn tin tiết lộ rằng chiến lược này không chỉ nhằm đánh lạc hướng giới săn ảnh và người biểu tình, mà còn là phương án dự phòng nếu xảy ra sự cố vào phút chót.

Siêu du thuyền Koru trị giá 500 triệu USD của Bezos đã cập bến Italy từ sớm, nhưng công tác an ninh liên tục được điều chỉnh sau khi nhóm biểu tình No space for Bezos dán biểu ngữ phản đối khắp thành phố Venice. Nhóm này lên án chính quyền địa phương vì ưu tiên những sự kiện hào nhoáng thay vì giải quyết vấn đề nhà ở, chi phí sinh hoạt và việc làm bấp bênh của người dân.

Jeff Bezos và Lauren Sánchez tổ chức tiệc trên siêu du thuyền. Ảnh: SplashNews.com.

Trước thềm hôn lễ, Jeff Bezos và Lauren Sánchez đã tổ chức tiệc mừng sinh nhật lần thứ 19 cho con trai Evan của Sánchez ngay trên siêu du thuyền. Buổi tiệc được tổ chức cuối tuần qua ngoài khơi châu Âu. Cặp đôi không ngần ngại thể hiện tình cảm khi nhảy múa trong trang phục áo tắm, thu hút ống kính của nhiều tay săn ảnh.

Được biết, một số sự kiện trong khuôn khổ lễ cưới đã buộc phải thay đổi địa điểm vào phút chót. Buổi tiệc sau lễ cưới dự kiến tổ chức tại Scuola Grande di Santa Maria della Misericordia đã bị hủy, chuyển sang xưởng tàu Arsenale - khu vực từng sản xuất buồm, nay được cải tạo thành không gian tổ chức sự kiện.

Dù vấp phải tranh cãi, chính quyền Venice vẫn tích cực hỗ trợ tổ chức lễ cưới. Các khách mời nổi tiếng như Kim Kardashian, Kris Jenner, Ivanka Trump và Jared Kushner được cho là sẽ lưu trú tại những khách sạn sang trọng.

Trong bối cảnh người dân Venice lo ngại, giới chức thành phố cho biết các khoản phí sử dụng địa điểm công cộng sẽ được tái đầu tư cho hoạt động bảo tồn và các chương trình văn hóa - xã hội. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, chưa có thông tin xác nhận về việc Jeff Bezos hoặc khách mời thực hiện quyên góp hỗ trợ thành phố như từng tuyên bố.