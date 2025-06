Biệt thự 5,5 triệu USD của Brad Pitt bị trộm đột nhập

Biệt thự của Brad Pitt bị trộm đột nhập khi anh đang ở nước ngoài quảng bá phim mới. Cảnh sát cho biết ba nghi phạm đã xâm nhập và lấy đi nhiều tài sản.

Theo PageSix, tối 26/6, biệt thự trị giá 5,5 triệu USD của Brad Pitt tại khu Los Feliz, Los Angeles đã bị trộm đột nhập. Hiện cảnh sát đang điều tra vụ việc.

Cụ thể, vụ đột nhập xảy ra vào khoảng 22h30. Ba nghi phạm được cho là đã leo qua hàng rào và phá cửa sổ trước để vào nhà, sau đó rời đi cùng một lượng tài sản chưa xác định. Người phát ngôn của Sở Cảnh sát Los Angeles cho biết ngôi nhà đã bị "lục tung".

Hình ảnh hiện trường được phóng viên TMZ ghi lại cho thấy cửa chính của ngôi nhà đã bị phá, sau đó được che lại bằng các tấm ván ép. Một xe dịch vụ cũng có mặt bên ngoài ngôi nhà, với thợ sửa chữa đang tiến hành khắc phục thiệt hại.

Brad Pitt không có mặt tại nhà khi vụ trộm xảy ra. Nam diễn viên 61 tuổi đang bận rộn với lịch trình quảng bá bộ phim F1 mới ra mắt. Anh vừa tham dự các buổi công chiếu tại London, Mexico và New York.

Hình ảnh Brad Pitt tại căn biệt thự vừa bị trộm. Ảnh: Backgrid.

Theo DailyMail, Brad Pitt đã mua căn biệt thự này vào tháng 4/2023 từ một doanh nhân ngành dầu khí tên Aileen Getty. Getty sau đó cũng mua lại căn nhà trước đó của Pitt - cũng nằm trong khu Los Feliz - với giá lên tới 33 triệu USD .

Căn biệt thự vừa bị đột nhập có thiết kế hình chữ L, được mệnh danh là “The Steel House” (Ngôi nhà thép). Ngôi nhà được trang bị hệ thống pin năng lượng mặt trời, hồ bơi ngoài trời, phòng xông hơi và nhiều tiện nghi cao cấp khác. Diện tích sử dụng hơn 185 m², gồm ba phòng ngủ, hai phòng tắm, được bao quanh bởi không gian cây xanh yên tĩnh và riêng tư.

Angelina Jolie - vợ cũ của Pitt - cũng đang sống tại khu Los Feliz, khi các con của họ thường xuyên được bắt gặp khi ra ngoài.

Brad Pitt sinh năm 1963 tại Mỹ, là một trong những tài tử hàng đầu Hollywood. Anh nổi lên từ vai diễn trong Thelma & Louise (1991) và sau đó góp mặt trong nhiều phim nổi bật như Fight Club, Seven, Troy, Mr. & Mrs. Smith, World War Z và F1: The Movie. Ngoài diễn xuất, Pitt là nhà sản xuất uy tín, đồng sáng lập hãng Plan B Entertainment – nơi đứng sau nhiều tác phẩm đoạt Oscar như 12 Years a Slave, The Departed và Moonlight.

Trong sự nghiệp, Brad Pitt từng giành Oscar cho cả diễn xuất (Once Upon a Time in Hollywood, 2019) và sản xuất (12 Years a Slave, 2013). Anh từng kết hôn với Jennifer Aniston và Angelina Jolie, có 6 con với Jolie. Sau ly hôn, Pitt công khai điều trị nghiện rượu và từng chia sẻ đây là giai đoạn giúp anh "tái khởi động" cuộc sống. Dù đời tư nhiều sóng gió, Pitt vẫn là gương mặt có sức ảnh hưởng lớn trong làng điện ảnh quốc tế.