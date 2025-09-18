Ngôi sao quần vợt xin lỗi vì chế nhạo đồ ăn Trung Quốc

Ngôi sao quần vợt người Mỹ Taylor Townsend đã xin lỗi sau khi bị chỉ trích vì bình luận được cho thiếu tôn trọng ẩm thực Trung Quốc.

Ngôi sao quần vợt Mỹ Taylor Townsend. Ảnh: Mike Frey-Imagn Images.

“Tôi không có lời bào chữa nào, cũng chẳng biết nói gì hơn. Tôi sẽ cố gắng trở nên tốt hơn”, BBC dẫn lời vận động viên Townsend, tay vợt hàng đầu thế giới ở nội dung đôi.

"Tôi hiểu rằng mình rất may mắn khi là một vận động viên chuyên nghiệp có thể đi khắp thế giới và trải nghiệm khác biệt văn hóa. Đó là một trong những điều tôi yêu thích nhất trong công việc của mình", cô chia sẻ trong video đăng trên Instagram, đồng thời nói thêm cô đã có "trải nghiệm tuyệt vời nhất" tại giải đấu.

Khi ở thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc để tham dự Cúp Billie Jean King, tay vợt 29 tuổi đã đăng tải video lên Instagram nói về các món ăn có ếch, rùa và hải sâm tại tiệc gala của giải đấu.

"Đây là điều điên rồ nhất mà tôi từng thấy…”, cô cho hay. "Tôi thực sự sốc với buffet tối nay. Họ thật sự giết ếch... ếch độc, phải không? Chẳng phải chúng gây mụn cóc sao? Mà còn nấu với ớt, hành tây. Đánh giá tổng thể, tôi cho 2/10, vì quá điên rồ”.

Taylor Townsend nhanh chóng phải đối mặt với phản ứng dữ dội trên mạng xã hội.

"Tôi sẽ không bảo vệ Taylor trong việc này, rõ ràng là xúc phạm và gây sốc vì sự thiếu hiểu biết (rằng) có nhiều nền văn hóa khác ngoài Mỹ", một người dùng trên X cho biết.

Người khác chia sẻ: "Thật sự xúc phạm khi chế giễu nền ẩm thực văn hóa của người khác".

"Khi ra nước ngoài, hãy tôn trọng phong tục và văn hóa địa phương. Bạn có thể chọn không ăn món đó. Không cần phải coi thường ẩm thực của chúng tôi", một bình luận trên Weibo viết.