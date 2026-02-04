Ngôi sao '30 Under 30' ngành công nghệ đối mặt án tù 52 năm

Gökçe Güven bị cáo buộc gian dối để chiếm đoạt hàng triệu USD từ các nhà đầu tư khi thổi phồng hoạt động startup fintech.

Một nữ doanh nhân công nghệ từng được Forbes vinh danh trong danh sách “30 Under 30” đang đối mặt nguy cơ ngồi tù tới 52 năm sau khi bị nhà chức trách Mỹ truy tố với nhiều tội danh liên quan đến gian lận.

Theo cáo trạng, Gökçe Güven (26 tuổi), công dân Thổ Nhĩ Kỳ, bị cáo buộc đã lừa đảo các nhà đầu tư khoảng 7 triệu USD bằng cách đưa ra những thông tin sai lệch về startup fintech do cô sáng lập mang tên Kalder. Các công tố viên cho rằng Güven đã “trình bày sai sự thật một cách nghiêm trọng” về tình hình tài chính, đối tác thương hiệu và danh sách khách hàng của công ty.

Ngoài ra, Güven còn bị cáo buộc làm giả tài liệu để xin thị thực O-1A - loại visa dành cho những cá nhân được đánh giá là có “năng lực xuất chúng” - nhằm tiếp tục sinh sống và làm việc tại Mỹ sau khi visa du học hết hạn.

Gökçe Güven đối mặt án tù 52 năm vì những cáo buộc lừa đảo. Ảnh: The Telegraph.

Güven bị bắt giữ vào tháng 11 năm ngoái. Cô là nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành của Kalder, một công ty fintech marketing ra đời năm 2022 với khẩu hiệu “biến phần thưởng thành doanh thu”. Kalder tuyên bố hỗ trợ các doanh nghiệp triển khai chương trình khách hàng thân thiết ngay trên website hoặc ứng dụng của họ, đồng thời từng công bố có 28 khách hàng, bao gồm hãng chocolate cao cấp Godiva và Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA).

Năm ngoái, Kalder thông báo đã gọi vốn thành công 11 triệu USD với mức định giá 35 triệu USD , đồng thời khẳng định doanh thu đạt 1,5 triệu USD . Güven cũng xuất hiện trong danh sách Forbes 30 Under 30 và từng được tạp chí này chụp ảnh với chiếc đồng hồ Audemars Piguet trị giá khoảng 150.000 USD .

Tuy nhiên, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết trong vòng gọi vốn hạt giống khởi động từ tháng 4/2024, Güven đã cung cấp cho các nhà đầu tư tiềm năng nhiều thông tin sai lệch, tuyên bố gây hiểu nhầm và tài liệu bị làm giả liên quan đến Kalder. Trong đó có bản thuyết trình (pitch deck) thổi phồng doanh thu và số lượng thương hiệu hợp tác. Kết quả, startup này đã huy động được 7 triệu USD từ hơn một chục nhà đầu tư.

Nhà chức trách cũng cáo buộc Güven sử dụng các tài liệu và thông tin giả mạo trong hồ sơ xin visa O-1A sau khi visa du học hết hiệu lực. Thị thực này được cấp vào mùa thu năm ngoái.

Ông James C. Barnacle, trợ lý giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), cho biết: “Gökçe Güven bị cáo buộc đã phóng đại tình hình tài chính và các mối quan hệ đối tác của công ty để chiếm đoạt hơn 7 triệu USD từ các nhà đầu tư, sau đó tiếp tục sử dụng những thông tin sai lệch này để xin cấp một loại visa danh giá của Mỹ một cách trái phép.

Bị can được cho là đã xây dựng một vỏ bọc về tài năng kinh doanh nhằm trục lợi cả về tài chính lẫn cá nhân. FBI sẽ tiếp tục phanh phui mọi thủ đoạn thao túng, quảng bá cơ hội đầu tư gây hiểu lầm, gây tổn hại cho các bên liên quan”.

Güven hiện bị truy tố với các tội danh gian lận chứng khoán và gian lận qua phương tiện điện tử, mỗi tội có mức án tối đa 20 năm tù. Ngoài ra, cô còn bị truy tố về tội gian lận thị thực (mức án tối đa 10 năm) và tội đánh cắp danh tính nghiêm trọng (tối đa 2 năm tù).

Trước khi thành lập Kalder, Güven từng làm việc tại nền tảng giao dịch NFT OpenSea và công ty fintech Robinhood. Cô theo học tại Đại học California, Berkeley.

Güven hiện chưa đưa ra bình luận về các cáo buộc.