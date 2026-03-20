Ngôi nhà trên phố Định Công Hạ cháy dữ dội

  • Thứ sáu, 20/3/2026 09:48 (GMT+7)
Tối 19/3, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại ngôi nhà trên phố Định Công Hạ (Hà Nội). Ngọn lửa bùng lên dữ dội kèm cột khói đen cuồn cuộn, khiến nhiều người hoảng hốt.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20h40 cùng ngày, người dân phát hiện lửa bùng phát tại ngôi nhà số 70 phố Định Công Hạ (Định Công, Hà Nội).

Do bên trong chứa nhiều đồ dễ cháy khiến ngọn lửa bùng lên dữ dội, kèm theo cột khói đen cuồn cuộn bốc lên làm nhiều người hoảng hốt. Lúc này, một số người dân đã dùng bình chữa cháy dập lửa nhưng bất thành.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội điều động nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện đến hiện trường dập lửa.

Đến hơn 21h, đám cháy cơ bản được khống chế. Bước đầu vụ cháy không có thiệt hại về người. Nhiều tài sản bên trong bị lửa thiêu rụi. Ngôi nhà kế bên cùng hệ thống điện lưới trước ngôi nhà cũng bị ảnh hưởng.

Cũng trong tối cùng ngày, đã xảy ra vụ cháy tại điểm tập kết rác trên phố Hoàng Cầu (phường Ô Chợ Dừa). Lực lượng tại chỗ kịp thời khống chế, không để xảy ra cháy lan, cháy lớn.

Cháy nhà ở TP.HCM, nghi do tự thiêu

Ngày 17/3, Công an xã Vĩnh Lộc phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đang điều tra vụ cháy nhà nghi do người đàn ông tự thiêu khiến 3 người trong gia đình bị bỏng.

06:02 18/3/2026

Cháy tại chung cư Lexington ở TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn xảy ra tại tầng 7 chung cư Lexington, TP.HCM khiến hàng trăm cư dân hoảng loạn tháo chạy bằng thang bộ.

15:42 15/3/2026

Sách hay về đô thị, thắng cảnh Việt Nam

Hồn đô thị gồm 30 bài tùy bút được tuyển chọn từ bộ sách Sài Gòn - Chuyện đời của phố (5 tập) đã được xuất bản trong khoảng thời gian 2014-2018. Bộ sách đến nay đã được tái bản 5 lần.

Đất nước gấm hoa không đơn thuần là một atlas địa lý, mà như một cẩm nang hình ảnh sinh động, cô đọng về thông tin khi đề cập đến 63 tỉnh thành Việt Nam.

Thanh Hà/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

    Đọc tiếp

    Dem nay, vung nui Bac Bo chuyen mua dong hinh anh

    Đêm nay, vùng núi Bắc Bộ chuyển mưa dông

    4 giờ trước 07:03 20/3/2026

    0

    Hôm nay (20/3), miền Bắc tiếp tục hình thái thời tiết sáng nhiều mây, trưa chiều trời nắng, trời se lạnh về đêm và sáng sớm. Từ đêm nay, vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

