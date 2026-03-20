Ngôi nhà trên phố Định Công Hạ cháy dữ dội

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20h40 cùng ngày, người dân phát hiện lửa bùng phát tại ngôi nhà số 70 phố Định Công Hạ (Định Công, Hà Nội).

Do bên trong chứa nhiều đồ dễ cháy khiến ngọn lửa bùng lên dữ dội, kèm theo cột khói đen cuồn cuộn bốc lên làm nhiều người hoảng hốt. Lúc này, một số người dân đã dùng bình chữa cháy dập lửa nhưng bất thành.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội điều động nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện đến hiện trường dập lửa.

Đến hơn 21h, đám cháy cơ bản được khống chế. Bước đầu vụ cháy không có thiệt hại về người. Nhiều tài sản bên trong bị lửa thiêu rụi. Ngôi nhà kế bên cùng hệ thống điện lưới trước ngôi nhà cũng bị ảnh hưởng.

Cũng trong tối cùng ngày, đã xảy ra vụ cháy tại điểm tập kết rác trên phố Hoàng Cầu (phường Ô Chợ Dừa). Lực lượng tại chỗ kịp thời khống chế, không để xảy ra cháy lan, cháy lớn.