Ngọc Sơn trước khi công khai kết quả xét nghiệm

Trên fanpage với hơn 1 triệu người theo dõi, nam ca sĩ Ngọc Sơn phủ nhận những đồn đoán thất thiệt đang lan truyền trên mạng xã hội vài ngày qua. Anh còn chủ động trình báo công an phường và được hướng dẫn đến bệnh viện thực hiện xét nghiệm. Ngọc Sơn chia sẻ: "Tôi cây ngay không sợ chết đứng... Mỗi người có cuộc sống khác nhau, tôi không can thiệp vào cuộc sống của người khác. Đừng nghĩ nghệ sĩ ai cũng chơi. Điều đó là không có". Ngọc Sơn sau đó livestream và cập nhật kết quả xét nghiệm cho khán giả, phủ nhận việc sử dụng chất cấm. Anh nói thêm: "Tôi khẳng định không sử dụng chất có cồn hay chất kích thích. Khi đi diễn, tôi cũng chấp tay, từ chối uống đồ có cồn, không thử bất cứ thứ gì".
Một ngày trước, clip ghi lại khoảnh khắc Ngọc Sơn ngồi trên ôtô với khuôn mặt, ánh mắt có phần khác lạ, thu hút nhiều bàn luận từ công chúng. Nam ca sĩ cũng nhận nhiều bình luận trái chiều, thậm chí chửi bới, xúc phạm trên các nền tảng mạng.
Trên fanpage, Ngọc Sơn thường xuyên cập nhật lịch biểu diễn tại các sự kiện, chương trình thời gian tới. Anh chạy show ở nhiều tỉnh, thành phố. Bên cạnh đó, Ngọc Sơn còn ngồi ghế giám khảo một vài game show. Bên cạnh đó, nghệ sĩ chăm chỉ tập luyện thể dục, thể thao. Anh tập gym, chơi bóng bàn tại nhà. Ngọc Sơn còn "trổ tài" bịt mắt để chơi bóng bàn.
Giữa tháng 4, Ngọc Sơn còn gây chú ý khi bịt mắt và đệm đàn cho hai học trò là ca sĩ Hồ Phương Liên và Thùy Anh song ca Người ở đừng về - Bèo dạt mây trôi. Nam ca sĩ xây dựng hình ảnh tươi vui, nhiều năng lượng trên các nền tảng mạng xã hội. Anh cũng chịu khó giao lưu, tương tác với fan.
Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Ngọc Sơn cũng tích cực trong công tác thiện nguyện, xã hội. Anh từng chu cấp, nhận nuôi dưỡng nhiều trẻ em mồ côi tại mái ấm ở TP.HCM. Ngoài ra, Ngọc Sơn cũng hỗ trợ đàn em trong nghề. Năm 2023, anh từng đứng ra giúp đỡ, dìu dắt Hồ Văn Cường. Thời điểm ấy, Ngọc Sơn chia sẻ: "Những người đến với tôi, gọi tôi bằng tiếng cha thì đó là sự ngưỡng mộ, tôn kính. Nếu họ thương và xem tôi là cha nuôi thì phải có ba điều. Thứ nhất là hiếu thảo, thứ hai là tôn sư trọng đạo và thứ ba là đối nhân xử thế. Tôi hạnh phúc vì học trò ở Việt Nam đến hải ngoại đều được tôi chỉ dạy nhiều thứ, giúp tránh né những sai lầm trong từng bước đi".
Ở tuổi U60, Ngọc Sơn vẫn độc thân. Anh từng vướng thông tin hẹn hò một số nữ nghệ sĩ trong showbiz nhưng đều lên tiếng phủ nhận. Ngọc Sơn sinh năm 1968, được mệnh danh là “ông hoàng nhạc sến”. Tên tuổi ca sĩ gắn liền với nhiều ca khúc nổi tiếng như Lòng mẹ, Tình cha, Vầng trăng cô đơn...
