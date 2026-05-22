Ngọc Sơn trước khi công khai kết quả xét nghiệm

Trên fanpage với hơn 1 triệu người theo dõi, nam ca sĩ Ngọc Sơn phủ nhận những đồn đoán thất thiệt đang lan truyền trên mạng xã hội vài ngày qua. Anh còn chủ động trình báo công an phường và được hướng dẫn đến bệnh viện thực hiện xét nghiệm. Ngọc Sơn chia sẻ: "Tôi cây ngay không sợ chết đứng... Mỗi người có cuộc sống khác nhau, tôi không can thiệp vào cuộc sống của người khác. Đừng nghĩ nghệ sĩ ai cũng chơi. Điều đó là không có". Ngọc Sơn sau đó livestream và cập nhật kết quả xét nghiệm cho khán giả, phủ nhận việc sử dụng chất cấm. Anh nói thêm: "Tôi khẳng định không sử dụng chất có cồn hay chất kích thích. Khi đi diễn, tôi cũng chấp tay, từ chối uống đồ có cồn, không thử bất cứ thứ gì".