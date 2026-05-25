Ngọc Sơn tiếp tục lên tiếng

  Thứ hai, 25/5/2026 18:22 (GMT+7)
  • 18 phút trước

Trong video mới đăng, Ngọc Sơn phủ nhận việc từng tổ chức tiệc sinh nhật thác loạn. Nam ca sĩ buồn lòng vì thông tin này lan truyền suốt nhiều năm qua.

Mới đây, Ngọc Sơn tiếp tục đăng tải video đính chính thông tin từng ăn chơi, thác loạn. Theo Ngọc Sơn, tin đồn trên đã lan truyền hơn 30 năm qua khiến nhiều người quen và khán giả của anh hoang mang. Do đó, ca sĩ quyết định lên tiếng. Trong video, Ngọc Sơn nói thông tin anh từng ăn chơi, trác táng là không chính xác.

Ngoc Son anh 1

Ngọc Sơn lên tiếng phủ nhận tin đồn. Ảnh: FBNV.

“Tôi bị oan nên buồn lắm. Tôi không muốn giải thích và chịu đựng một mình thôi. Nhưng đã qua hơn 30 năm rồi, tin đồn vẫn lan truyền nên tôi quá đau lòng. Nay xin khẳng định thông tin tôi từng tổ chức tiệc sinh nhật thác loạn, cởi quần áo là không có. Nếu có, tôi xin chịu mọi trách nhiệm. Nếu nói sai, tôi sẵn sàng bỏ hát”, Ngọc Sơn nói.

Ít ngày trước đó, khi liên tục bị réo tên trong những bài viết, bình luận liên quan đến chất cấm, Ngọc Sơn cũng nhanh chóng phủ nhận. Anh đăng video ghi lại quá trình đi xét nghiệm kèm theo giấy chứng nhận kết quả để chứng tỏ bản thân không sử dụng chất cấm.

“Tôi cây ngay không sợ chết đứng. Mỗi người có cuộc sống khác nhau, tôi không can thiệp vào cuộc sống của người khác. Đừng nghĩ nghệ sĩ ai cũng chơi. Điều đó là không có”, nam ca sĩ bày tỏ.

Ngọc Sơn sinh năm 1968, theo đuổi dòng nhạc trữ tình, bolero Việt Nam. Anh được biết tới qua các ca khúc như Lòng mẹ, Tình cha, Vầng trăng cô đơn

Minh Hạo

