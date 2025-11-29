Ngoại trưởng Trung Quốc thăm Nga: 3 nhiệm vụ trọng tâm

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 28/11 thông báo Ngoại trưởng Vương Nghị sẽ thăm Nga vào tuần tới để tham dự các cuộc tham vấn an ninh song phương.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ hôm thứ Sáu (28/11), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết, ông Vương Nghị sẽ tới Nga để tham vấn song phương về an ninh chiến lược vào ngày 1 và 2 /12.

"Theo lời mời của Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu, Ngoại trưởng Vương Nghị sẽ thăm Nga từ ngày 1 - 2/12 và dự vòng tham vấn an ninh chiến lược Trung Quốc - Liên bang Nga lần thứ 20", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị.

Trong khuôn khổ vòng tham vấn này, hai bên dự kiến trao đổi quan điểm về các vấn đề chiến lược khu vực và quốc tế cùng quan tâm, đồng thời thảo luận những nội dung liên quan đến an ninh chiến lược của cả hai nước.

Trước đó, hồi cuối tháng 3, đầu tháng 4 năm nay, Ngoại trưởng Vương Nghị đã có chuyến thăm Moscow và hội đàm với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov, trong đó hai bên đã thảo luận về lịch trình các cuộc tiếp xúc ở cấp cao và cấp cao nhất.

Trong chuyến thăm này, ông Vương Nghị nêu ba nhiệm vụ hợp tác trọng tâm giữa Bắc Kinh và Moscow trong bối cảnh thế giới đang thay đổi.

Thứ nhất, là xây dựng nền tảng vật chất vững chắc cho quan hệ song phương, củng cố hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, kinh tế, năng lượng, đồng thời khai thác tiềm năng trong đổi mới công nghệ và phát triển xanh để tạo động lực tăng trưởng mới.

Thứ hai, là nhân rộng các cơ hội "thịnh vượng chung bằng cách mở rộng hơn nữa sự cởi mở, chia sẻ kinh nghiệm và thành tựu đổi mới để tăng cường hội nhập liên ngành".

Thứ ba, là thúc đẩy sự phát triển toàn cầu bằng cách tăng cường hợp tác sâu rộng hơn nữa giữa Sáng kiến Vành đai và Con đường và Liên minh kinh tế Á-Âu (EAEU).