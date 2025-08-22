Ngoại hạng Anh quá giàu, các đối thủ nghèo đi

Premier League vượt mốc thực chi 1,2 tỷ euro ở phiên chợ hè 2025 trong khi các giải đấu khác phải chi tiêu dè xẻn vì áp lực tài chính.

Mức chi tiêu 1,2 tỷ euro của Premier League đã làm thay đổi cấu trúc thị trường chuyển nhượng.

Theo thống kê từ Transfermarkt và Sky Sports, thị trường chuyển nhượng mùa hè 2025 chứng kiến Premier League tiếp tục thống trị với mức thực chi (tiền mua cầu thủ trừ tiền bán cầu thủ) tiêu vượt xa mọi giải đấu khác (1,2 tỷ euro).

La Liga là giải đấu mua sắm nhiều thứ hai ở châu Âu hè này, với mức thực chi chỉ 22 triệu euro. Ngay cả các “ông lớn” của giải như Atletico Madrid, Real Madrid và Barcelona cũng gặp áp lực tài chính rõ rệt và phải tính đến chuyện bán cầu thủ trước khi mua.

Serie A ghi nhận thặng dư 45 triệu euro từ chuyển nhượng. Sự cạnh tranh với các giải lớn đang khiến các đội bóng Italy gặp khó khăn trong việc giữ chân tài năng và mua sắm. Bundesliga với mức thặng dư lên tới 148 triệu euro, tiếp tục thể hiện chiến lược bán cầu thủ thay vì mua sắm đắt đỏ.

Các thương vụ bán cầu thủ như Florian Wirtz hay Jeremie Frimpong tiếp tục cho thấy Bundesliga ưu tiên cân bằng tài chính và đầu tư dài hạn. Sự chênh lệch này làm dấy lên tranh cãi về tính hiệu quả của Quy định Tài chính Công bằng (FFP), với nhiều ý kiến cho rằng quy định này đang trở thành “một trò đùa” giữa Premier League với phần còn lại ở châu Âu.

Trong khi các đội Bundesliga, Serie A và La Liga phải chi tiêu hạn chế, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định tài chính để duy trì sự bền vững, Premier League dường như không bị ràng buộc bởi những giới hạn tương tự.