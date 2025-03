Ngoại hạng Anh dễ có 5 suất dự Champions League

Rạng sáng 13/3, Dortmund ngược dòng ấn tượng khi đánh bại Lille 2-1 trên sân Stade Pierre-Mauro, qua đó giành chiến thắng chung cuộc 3-2 để giành vé vào tứ kết. Theo Goal, thất bại của Lille đồng nghĩa Ligue 1 chính thức bị loại khỏi cuộc cạnh tranh suất Champions League bổ sung UEFA công bố từ đầu mùa.

Mùa giải năm nay, UEFA ra quy định mới với việc 2 giải đấu có thành tích tốt nhất ở các cúp châu Âu được trao thêm một suất dự Champions League mùa sau. Thứ hạng được xác định dựa trên bảng xếp hạng hệ số UEFA, tính điểm từ Champions League, Europa League và Europa Conference League.

Với việc Ligue 1 bị loại khỏi cuộc đua, cuộc cạnh tranh cho hai suất bổ sung tham dự Champions League mùa sau giờ chỉ còn lại 4 giải đấu hàng đầu châu Âu gồm Premier League (Anh), La Liga (Tây Ban Nha), Serie A (Italy) và Bundesliga (Đức).

Dù Man City và Liverpool bị loại khỏi Champions League, các đội bóng Anh còn đại diện ở mọi đấu trường châu Âu. Arsenal và Aston Villa tiếp tục hành trình, thậm chí có thể đối đầu nhau ở bán kết. Trong khi đó, MU và Tottenham còn nguyên cơ hội tại Europa League, với lợi thế là rơi vào 2 nhánh đấu khác nhau, đồng nghĩa có thể cùng tiến tới trận chung kết.

Nhờ vậy, giải Ngoại hạng Anh có nhiều cơ hội tích lũy điểm hệ số UEFA, củng cố vị trí dẫn đầu trong cuộc đua giành suất thứ 5 dự Champions League mùa 2025/26.

Hiện tại, Premier League dẫn đầu bảng xếp hạng hệ số UEFA với 23.035 điểm, khi vẫn còn 5/7 đội tranh tài tại cúp châu Âu. Xếp ngay sau là La Liga (20.892 điểm, 5/7 đội), tiếp đến là Serie A (19.375 điểm, 4/8 đội) và Bundesliga (17.546 điểm, 3/8 đội).

Các giải đấu khác như Bồ Đào Nha (16.250 điểm, 1/5 đội), Bỉ và Hà Lan (cùng 15.250 điểm) hay Hy Lạp (12.187 điểm) gần như không còn cơ hội cạnh tranh. Ligue 1 (15.785 điểm, 2/7 đội) bị loại khỏi cuộc đua bởi không thể bắt kịp điểm số của 2 giải dẫn đầu.

Nếu Premier League duy trì vị trí trong top 2 của BXH hệ số UEFA, mùa sau họ sẽ có 5 suất dự Champions League. Khi ấy, suất dự Europa League sẽ thuộc về đội xếp thứ 6 tại Premier League cùng nhà vô địch FA Cup, trong khi đội vô địch Carabao Cup sẽ có vé dự Europa Conference League.

Sau khi vòng 16 đội Champions League mùa này khép lại, Aston Villa là Arsenal là 2 đại diện còn lại của Ngoại hạng Anh ở giải đấu số một cấp châu lục. "Pháo thủ" sẽ đối đầu Real Madrid, trong khi Aston Villa đụng độ PSG ở tứ kết.

