'Ngoại giao thời trang' của ông Zelensky

Khi nhìn thấy Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trầm trồ, thốt lên rằng: “Tôi không thể tin được, tôi thích lắm!”

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) đón Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Washington, D.C., ngày 18/8/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Hãng thông tấn AFP cho rằng số phận của các quốc gia hiếm khi, nếu có, được quyết định bởi thời trang, nhưng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chắc chắn hy vọng rằng một chút “ngoại giao thời trang” hôm 18/8 có thể khiến người đồng cấp Mỹ Donald Trump giúp đất nước ông đạt được thỏa thuận hòa bình với Liên bang Nga.

Bất chấp những vấn đề sinh tử đang diễn ra tại Ukraine, phần lớn sự đồn đoán trong đội ngũ báo chí Nhà Trắng xoay quanh việc liệu ông Zelensky có mặc vest hay không.

Vào tháng 2, nhà lãnh đạo thời chiến của Ukraine đã bị một phóng viên Mỹ theo đường lối cánh hữu chế giễu vì mặc đồ quân phục thay vì vest công sở khi đến thăm Phòng Bầu dục của Nhà Trắng.

Cuộc trao đổi chế nhạo đó đã mở màn cho một vụ tranh cãi căng thẳng đáng kinh ngạc vài phút sau, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phó Tổng thống Mỹ JD Vance trách mắng Zelensky vì không “biết ơn” sự hỗ trợ của Mỹ trong cuộc chiến chống lại Liên bang Nga.

Khác biệt sau 6 tháng

“Tôi không thể tin được, tôi thích lắm!”, Tổng thống Trump, 79 tuổi, nói khi trầm trồ trước chiếc áo khoác đen lịch lãm và sơ mi cổ đen của Tổng thống Zelensky lúc ông đến Nhà Trắng.

“Đó là bộ đẹp nhất mà tôi có”, ông Zelensky đùa, gợi lại thời còn là diễn viên hài truyền hình trước khi trở thành tổng thống.

"Anh trông thật tuyệt!"

Sự khen ngợi nhẹ nhàng dành cho trang phục của vị tổng thống 47 tuổi tiếp tục vang lên ngay trong Phòng Bầu dục - nơi ông Zelensky từng chịu cảnh bẽ mặt hồi tháng 2.

“Tổng thống Zelensky, ông trông thật tuyệt trong bộ vest này!” Brian Glenn, phóng viên của Real America’s Voice, người từng đưa ra câu hỏi chế giễu hồi tháng 2, nói.

Tổng thống Trump cũng góp lời: “Tôi cũng vừa nói thế,” đồng thời chỉ về phía ông Zelensky và nói thêm rằng “đây chính là người đã công kích ông lần trước”.

“Tôi nhớ chứ”, ông Zelensky đáp lại đầy châm biếm, trước khi quay sang phóng viên Mỹ và nói: “Anh cũng đang mặc lại chính bộ vest sáu tháng trước”.

Ông Zelensky cũng khéo léo lấy lòng ông Trump - vị tỷ phú vốn hiếm khi mặc gì khác ngoài những bộ vest xanh may đo đặc trưng - theo những cách khác.

Ông mang theo một bức thư từ vợ mình, bà Olena Volodymyrivna Zelenska, gửi bà Melania Trump bày tỏ lời cảm ơn Đệ nhất phu nhân Mỹ vì đã viết thư cho Tổng thống Liên bang Nga kêu gọi ông Putin cứu lấy sinh mạng trẻ em.

Ông Zelensky cảm ơn về lá thư của Đệ nhất phu nhân Mỹ Trong cuộc họp riêng với ông Trump tại Phòng Bầu dục, Tổng thống Zelensky đã cảm Đệ nhất phu nhân Mỹ đã chuyển thư gửi Tổng thống Nga Putin, đề cập vấn đề trẻ em Ukraine, trong đó có những em bị đưa đi nhận nuôi.

Việc chú ý quá nhiều đến trang phục của Zelensky, thay vì chi tiết các cuộc đàm phán hòa bình để kết thúc một cuộc chiến đã cướp đi sinh mạng của hàng chục nghìn người, có thể sẽ khiến một số người thấy kỳ lạ.

Nhưng điều đó cũng cho thấy mức độ mà các lãnh đạo nước ngoài phải tìm cách làm hài lòng một tổng thống Mỹ vốn nổi tiếng thất thường.

"Tôi trông ổn chứ?"

Đặc biệt, ông Zelensky đã phải nỗ lực rất nhiều để chinh phục ông Trump, người từ lâu vốn hoài nghi về việc Mỹ hỗ trợ Ukraine và chi phí hàng tỷ đô la cho cuộc chiến ở Ukraine

Tổng thống Trump cũng công khai bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, đặc biệt trong cuộc gặp thượng đỉnh thân thiện bất thường của họ ở Alaska hôm 15/8.

Nhà lãnh đạo Mỹ thậm chí đã lặp lại một số luận điểm của ông Putin về cuộc chiến, bao gồm việc Ukraine cần từ bỏ Crimea và tham vọng gia nhập NATO.

Tổng thống Zelensky cùng Tổng thống Trump và Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb trước khi bước vào cuộc họp. Ảnh: Reuters.

Chính vì vậy mà vào hôm 18/8, tại Nhà Trắng đã diễn ra một chiến dịch ngoại giao đa tầng, bắt đầu với chiếc áo khoác đen của ông Zelensky, tiếp nối là sự xuất hiện của một nhóm lãnh đạo châu Âu.

Người châu Âu ca ngợi nỗ lực của Tông rump nhằm đạt thỏa thuận hòa bình, nhưng chuyến thăm của họ cũng nhằm thể hiện sự ủng hộ dành cho Kyiv, chống lại những lời kêu gọi nhượng bộ quá nhiều.

Theo thông tin đã đưa, các lãnh đạo châu Âu - đặc biệt là Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, người mặc vest hai hàng cúc và được Trump khen ngợi vì vẻ trẻ trung - đã hướng dẫn ông Zelensky cách ứng xử với ông Trump.

Ông Zelensky lần này tỏ ra ít quyết liệt hơn hồi tháng 2, thậm chí còn cảm ơn ông Trump vì tấm bản đồ cho thấy mức độ lãnh thổ mà Liên bang Nga đã chiếm từ Ukraine.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte thì đùa vui về cuộc tranh luận quanh trang phục của ông Zelensky.

“Tôi trông ổn chứ?” - vị lãnh đạo người Hà Lan bật cười hỏi Trưởng ban nghi lễ của Tổng thống Trump khi ông chỉnh lại khuy áo vest lúc đến Nhà Trắng.

Ông Trump cảm ơn ông Zelensky Phát biểu tại Phòng Bầu dục, Tổng thống Trump gửi lời cảm ơn Tổng thống Zelensky đã đến Mỹ, đanh giá cuộc gặp giữa hai bên ngày 18/8 là vô cùng quan trọng và đã đạt được nhiều bước tiến lớn.