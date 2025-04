Ngô Tuyên Nghi ngất xỉu

Theo Sing Tao Headlines, Ngô Tuyên Nghi khiến khán giả lo lắng khi ghi hình cho chương trình Đạp gió 2025. Đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy Ngô Tuyên Nghi có biểu hiện mệt mỏi, di chuyển chậm rãi. Sau vài bước, cô ngất xỉu và được các nhân viên hỗ trợ đưa vào khu vực nghỉ ngơi.

Về khoảnh khắc trên, đại diện Ngô Tuyên Nghi cho biết: "Thời tiết khắc nghiệt khiến ca sĩ tiêu hao nhiều năng lượng dẫn đến kiệt sức. Ngay lập tức, nhân viên y tế có mặt kịp thời để kiểm tra và chăm sóc. Hiện tại, sức khỏe của cô đã hồi phục và ê-kíp sẽ theo dõi sát sao tình trạng sức khỏe của Ngô Tuyên Nghi".

Sinh năm 1995, Ngô Tuyên Nghi ra mắt tại Hàn Quốc với tư cách là thành viên của nhóm Cosmic Girls, đảm nhiệm vai trò vũ công chính và ca sĩ hát bè.

Năm 2018, trở về Trung Quốc, cô gây chú ý khi tham gia chương trình Sáng Tạo Doanh 101, xếp hạng nhì và trở thành thành viên của nhóm Rocket Girls 101. Năm 2020, Ngô Tuyên Nghi mới phát triển sự nghiệp solo, đồng thời phát hành album đầu tay.

Sau khi nhóm Rocket Girls tan rã, Ngô Tuyên Nghi muốn chuyển hướng sang làm diễn viên. Tuy nhiên, khả năng diễn xuất của cô bị gọi là "thảm họa màn ảnh". Trong các tác phẩm Đấu la đại lục, Cũng chỉ là hạt bụi, Ngô Tuyên Nghi bị chê là không biết cách thể hiện nội tâm nhân vật, biểu cảm lố để che lấp điểm yếu.

Cô cũng tham gia nhiều show giải trí như Nghe nói ăn rất ngon 2, Dương quang tỷ hào muội 3, Vũ vương giấu mặt, Nắng và mùa hè của chúng ta...

