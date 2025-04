Diễn viên TVB bán chân gà kiếm sống

Những năm gần đây, Trần Tư Tề gặp khó khăn, không có vai diễn. Cô phải chuyển hướng làm nhân viên massage và mới đây là bán chân gà.

Tờ Sina đưa tin, nữ diễn viên Trần Tư Tề vừa thông báo sẽ mở một gian hàng bán chân gà tại khu chợ đêm ở thành phố Phật Sơn, Trung Quốc.

"Trong cuộc sống không có gì là không thể, vì vậy sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, tôi quyết định lập gian hàng này", Trần Tư Tề chia sẻ.

Trần Tư Tề sinh năm 1982 tại thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Cô tham gia cuộc thi Hoa hậu Hong Kong năm 2000. Trong suốt cuộc thi, cô được giới truyền thông đánh giá cao và coi là ứng cử viên sáng giá, được kỳ vọng lọt top 3. Trần Tư Tề sau đó giành được giải thưởng Làn da hoàn hảo ở vòng bán kết và lọt top 12 ở chung kết.

Trần Tư Tề quyết định bán hàng rong kiếm sống. Ảnh: UDN.

Cô bắt đầu đóng phim một năm sau đó. Trong thời gian làm việc tại TVB, cô tham gia nhiều bộ phim truyền hình bao gồm Can't Buy Me Love, Just Love II, E.U., Sweetness in the Salt, The Gem of Life, Legend of the Demigods…

Trần Tư Tề sau đó rời khỏi ngành giải trí và chuyển sang làm chuyên gia vật lý trị liệu, massage. Những năm gần đây cuộc sống của nữ diễn viên gặp nhiều khó khăn. Không riêng Trần Tư Tề, nhiều diễn viên Hong Kong khác rơi vào tình thế tương tự. Họ phải tìm kiếm những công việc phụ để trang trải cuộc sống vì ngành phim ảnh quá bấp bênh.