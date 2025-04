Không nhận ra HIEUTHUHAI

Với MV "Nước mắt cá sấu" ra mắt tối 1/4, HIEUTHUHAI hát nhiều hơn rap. Tuy nhiên, chất giọng của anh một lần nữa gây tranh cãi.

Vốn từ thời mới vào nghề, HIEUTHUHAI đã không giống một rapper từ ngoại hình tới phong cách. Rapper thường bụi bặm, hầm hố còn HIEUTHUHAI bóng bẩy, công tử.

Nhưng càng ngày HIEUTHUHAI có vẻ càng không giống rapper.

Thay vào đó, HIEUTHUHAI đang giống ca sĩ hay ngôi sao giải trí nhiều hơn. Ở MV mới nhất Nước mắt cá sấu ra mắt tối 1/4, không còn nhận ra HIEUTHUHAI thời King of Rap, thời của Chơi hay Cua.

Thực tế, từ Không thể say ra mắt 2 năm trước, HIEUTHUHAI đã hát nhiều và rap chỉ đóng vai phụ trong sản phẩm âm nhạc của anh.

HIEUTHUHAI vẫn hot

Không thể say đạt 47 triệu lượt nghe trên Spotify và 51 triệu lượt xem MV - những con số đủ cao để chứng tỏ HIEUTHUHAI đi đúng đường. Với việc ra mắt Nước mắt cá sấu, HIEUTHUHAI tỏ rõ sự kiên định với con đường anh chọn dù suốt thời gian qua, rapper này phải đối mặt với vô vàn nghi ngờ, tranh luận về năng lực.

Ngày 28/3, HIEUTHUHAI đăng ảnh polaroid với caption: “Cuối cùng chỉ toàn là lừa dối... hay dối lừa”, khiến fan đồn đoán về một sản phẩm mới. Đến tối cùng ngày, anh hứa hẹn “thả xích” MV mới vào 20h ngày 29/3. Nhưng, đến giờ đã hẹn, thay vì MV, fan chỉ nhận được một dòng trạng thái từ rapper này: “Giờ đã hiểu cảm giác bị trap là như nào chưa?”. Hóa ra, chưa có MV nào cả, thứ dành cho fan chỉ là một “cú lừa”.

HIEUTHUHAI tiếp tục đi theo hình tượng giải trí, với ca khúc nhạc trẻ nhẹ nhàng thay bản rap nặng đô. Ảnh: FBNV.

Ngoài là chiến thuật tạo hiệu ứng truyền thông khá thông minh và hiệu quả giữa thời điểm cả cộng đồng mạng đang bị cuốn theo những drama, cách làm của HIEUTHUHAI còn phản ánh thông điệp của Nước mắt cá sấu - ca khúc viết về một mối tình đầy dối gian.

Đúng 20h ngày 1/4, HIEUTHUHAI biến trò đùa trở thành sự thật khi tung ra MV Nước mắt cá sấu. Ở thời điểm cao nhất, MV của HIEUTHUHAI có 70.000 người xem công chiếu.

Sau một giờ phát hành, Nước mắt cá sấu đạt 68.000 lượt xem, đồng thời leo lên hạng 7 top thịnh hành danh mục âm nhạc. Trong một giờ tiếp theo, sản phẩm này vươn lên hạng 4, trực tiếp đe dọa thứ hạng của Kai Đinh, Soobin hay Hòa Minzy. HIEUTHUHAI quả thực đang rất hot.

Từ thời điểm xuất hiện ở King of Rap đến giờ, sự nghiệp của HIEUTHUHAI chỉ một đường thẳng tiến. Sau Anh trai "say hi", giọng ca sinh năm 1999 gần như nhảy vọt lên vị trí mới. Với danh tiếng hiện có và lượng fan có lẽ thuộc top đầu trong số ca sĩ Việt, HIEUTHUHAI khó mà thất bại được, ít nhất là ở Nước mắt cá sấu.

Điểm yếu

Nước mắt cá sấu là sản phẩm chính thức đầu tiên của HIEUTHUHAI sau hiện tượng Anh trai "say hi" nên sự mong đợi công chúng dành cho anh chắc chắn cao. Trước đó, rapper này có bản rap Trình cũng leo lên lên top 1 thịnh hành nhưng đó là track rap diss, chưa phải sản phẩm âm nhạc được đầu tư, lên kế hoạch quảng bá bài bản.

Với Nước mắt cá sấu, HIEUTHUHAI hát nhiều hơn rap. Dấn thân vào vocal - lĩnh vực HIEUTHUHAI vẫn bị nghi ngờ, tranh cãi, rapper này khá liều lĩnh.

Quả thực, ở Nước mắt cá sấu, điểm yếu giọng hát của HIEUTHUHAI vẫn tồn tại mà gần như không cải thiện nhiều so với thời Anh trai "say hi" hay Không thể say. Giọng hát khô khan, thiếu nội lực và cảm xúc của HIEUTHUHAI khiến khán giả một lần nữa thốt lên anh vẫn nên tập trung cho rap thì hơn.

Sản phẩm của HIEUTHUHAI đang nhận ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Ảnh: FBNV.

Âm nhạc và ca từ của Nước mắt cá sấu cũng gây thất vọng vì cũ kỹ, mang màu sắc của những bản tình ca thời đỉnh cao Làn sóng xanh vào những năm đầu thập niên 2000. Lần trở lại này, HIEUTHUHAI tiếp tục làm việc với cộng sự quen thuộc và thân thiết là Kewtiie. Tổng thể giai điệu dễ nghe, bắt tai với đoạn điệp khúc catchy nhưng dừng ở mức an toàn.

“Nghe cứ bị giống mấy bài thời 9X, thấy ngang ngang. Trông đợi lắm mà nghe xong thất vọng”, “Bài này nghe giai điệu quen lắm luôn, kiểu nhạc hồi xưa”, “Melody giống các bài hát nhạc trẻ thời xưa, cách đây hơn 10 năm”, "Bài này nghe khá bắt tai nhưng không mới mẻ", khán giả bình luận về bài nhạc.

Trong khi đó, phần hình ảnh được thực hiện theo phong cách futuricstic, kết hợp vũ đạo với sự tham gia của Emma Lê (top 5 Miss Universe Vietnam 2023).

HIEUTHUHAI đã có một vị thế rất khác sau Anh trai "say hi" nên cùng với đó cũng là sự kỳ vọng, mong đợi lớn. Nhưng với những gì thể hiện trong Nước mắt cá sấu, HIEUTHUHAI đã bỏ lỡ một thời cơ tốt để chứng tỏ bản thân.

Đương nhiên, với độ nổi tiếng hiện tại, HIEUTHUHAI vẫn sẽ đạt lượt xem, lượt nghe lớn cùng những thành tích khó ai đạt được. Nhưng những nghi ngờ, tranh cãi vốn bủa vây anh suốt nhiều năm qua sẽ khó chấm dứt khi những gì HIEUTHUHAI mang lại lần này chưa thật sự bùng nổ, ấn tượng như mong đợi.