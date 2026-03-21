Nghịch lý của Apple

Dù khó khăn trong phát triển mô hình AI riêng, Apple vẫn thu về gần 1 tỷ USD doanh thu từ các ứng dụng AI trên App Store.

Một số ứng dụng AI trên iPhone. Ảnh: Bloomberg.

Theo công ty phân tích AppMagic, các ứng dụng AI tạo sinh đã mang về gần 900 triệu USD phí dịch vụ cho Apple trong năm 2025. WSJ nhận định đây là con số đáng kể trong bối cảnh công ty gặp nhiều khó khăn khi phát triển mô hình AI riêng.

Dù chatbot Siri còn yếu so với tiêu chuẩn hiện nay, Apple vẫn nắm lợi thế lớn với vai trò nhà sản xuất iPhone. Doanh thu này đến từ phí chiết khấu trên App Store, được trả bởi các công ty như OpenAI, Google, Anthropic và xAI.

Doanh thu AI tăng vọt

Khi người dùng iPhone đăng ký dịch vụ AI, các công ty thường trích 30% phí giao dịch cho Apple trong năm đầu tiên, và 15% những năm tiếp theo, dù tỷ lệ có thể thay đổi tùy quốc gia.

Dữ liệu từ AppMagic cho thấy 3/4 số tiền Apple thu được từ các ứng dụng AI trên App Store đến từ ChatGPT, trong khi Grok của xAI chiếm khoảng 5%.

Trong tháng 1/2025, doanh thu từ ứng dụng AI tạo sinh trên App Store đổ về Apple chỉ khoảng 35 triệu USD , nhưng tăng vọt lên 101 triệu USD vào tháng 8. Con số này giảm nhẹ vào cuối năm, một phần do lượng người dùng tải ChatGPT thấp hơn.

Doanh thu hàng tháng của các ứng dụng AI tạo sinh trên App Store và phí giao dịch Apple thu về, giai đoạn 2023-2026. Ảnh: WSJ.

Theo WSJ, 1 tỷ USD không quá lớn nếu xét toàn doanh thu của Apple. Tuy nhiên, đây vẫn là tín hiệu tích cực cho mảng dịch vụ, bộ phận được các nhà đầu tư quan tâm trong những năm gần đây do tiềm năng tăng trưởng lớn, tỷ suất lợi nhuận cao.

Các ứng dụng có thể tránh nộp phí cho Apple bằng cách điều hướng người dùng đến cổng thanh toán ngoài, dù phí thuê bao và ưu đãi sẽ khác nhau tùy thị trường.

Theo thử nghiệm của WSJ, ChatGPT cho phép người dùng đăng ký thuê bao qua website, nhưng không có ưu đãi giảm giá.

Chiến lược khác biệt

Về phía Apple, chiến lược AI tạo sinh của hãng có lợi thế riêng. Thay vì đầu tư hàng trăm tỷ USD cho chip và trung tâm dữ liệu, Táo khuyết sử dụng số tiền ít hơn, tận dụng thông tin cá nhân trên iPhone và chip tự phát triển để vận hành AI trực tiếp trên máy.

Giới nghiên cứu cho rằng chiến lược trên có thể thành công, nếu mô hình AI trên máy trở thành phương thức chủ đạo để người dùng tiếp cận công nghệ, có thể do yếu tố dữ liệu và quyền riêng tư.

Charles Rinehart, Giám đốc đầu tư của Johnson Asset Management, muốn Apple chứng minh hiệu quả từ chiến lược AI. Khác với đối thủ, Táo khuyết không có mảng kinh doanh đám mây để bán bớt tài nguyên dư thừa, trong trường hợp chi quá nhiều tiền cho trung tâm dữ liệu.

"Nếu đóng vai trò thu phí trung gian cho các công ty AI, Apple có thể nắm lợi thế lâu dài do không phải gánh chịu chi phí đầu tư lớn", Rinehart nhấn mạnh.

Apple đang gặp khó khăn trong việc phát triển phiên bản mới của Siri. Hiện tại, trợ lý trên iPhone vẫn dùng công nghệ cũ, có thể hoàn thành những tác vụ cơ bản như đặt báo thức, song không thể ghi nhớ nội dung trò chuyện. Trợ lý cũng không thể nghiên cứu chuyên sâu, tạo nội dung như ChatGPT hay những chatbot hiện đại khác.

Quảng cáo Apple Intelligence tại cửa hàng Apple. Ảnh: Bloomberg.

Vào tháng 1, Apple và Google xác nhận Siri phiên bản mới sẽ dùng công nghệ Gemini. Hiện tại, một số tính năng của Apple Intelligence hoạt động nhờ ChatGPT.

Về phía OpenAI, công ty muốn tìm kiếm cơ hội mới bằng cách phát triển phần cứng riêng. Họ đã mua một startup phần cứng do "huyền thoại thiết kế Apple" Jony Ive đồng sáng lập. Một số nhân viên Táo khuyết cũng rời công ty để tham gia dự án.

Theo WSJ, Elon Musk cũng có ý định sản xuất smartphone, dù ông xác nhận trên X rằng "đang không phát triển điện thoại".

Google sở hữu hệ điều hành di động Android. Dòng smartphone Pixel của công ty trang bị nhiều tính năng AI, được đánh giá vượt trội hơn Apple. Tuy nhiên, chừng đó chưa đủ hấp dẫn để thuyết phục người dùng iPhone chuyển sang.

OpenAI cũng nỗ lực tạo ra hệ sinh thái ứng dụng riêng trong ChatGPT, song hầu hết chưa thể chứng minh hiệu quả vượt trội so với ứng dụng trên smartphone.