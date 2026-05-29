Nghịch lý trăm triệu euro ở tuyển Argentina

Dù là đội tuyển đương kim vô địch thế giới và sở hữu thành tích ấn tượng trong những năm qua, Argentina lại không sở hữu cầu thủ nào vượt mốc 100 triệu euro.

Argentina sở hữu tập thể đồng đều ở các tuyến. Ảnh: Reuters.

Theo Transfermarkt, cầu thủ đắt giá nhất của Argentina là Julian Alvarez (90 triệu euro). Tiền đạo đang khoác áo Atletico Madrid được xem là chân sút chủ lực của nhà đương kim vô địch thế giới từ sau World Cup 2022.

Trong top 5 bảng xếp hạng FIFA, Argentina cũng là trường hợp đặc biệt. Những đội tuyển hàng đầu còn lại trong nhóm này như Pháp, Anh, Bồ Đào Nha hay Tây Ban Nha đều sở hữu ít nhất 2 cầu thủ trên 100 triệu euro.

Tuyển Pháp hiện có 3 cầu thủ được định giá vượt mốc 100 triệu euro gồm Kylian Mbappe (200 triệu euro), Michael Olise (150 triệu euro) và Ousmane Dembele (100 triệu euro). Đội tuyển Anh cũng góp mặt với 3 cái tên gồm Jude Bellingham (140 triệu euro), Declan Rice và Bukayo Saka (cùng 120 triệu euro).

Tại tuyển Tây Ban Nha, Lamine Yamal (200 triệu euro) và Pedri (150 triệu euro) là những cầu thủ đắt giá nhất. Trong khi đó, Bồ Đào Nha sở hữu 2 cầu thủ chạm mốc 110 triệu euro là Vitinha và Joao Neves.

Argentina có dàn sao trải đều ở các tuyến. Ảnh: Reuters

Argentina dù giàu thành tích và sở hữu nhiều ngôi sao chất lượng ở các tuyến vẫn chưa có cá nhân nào chạm tới cột mốc trăm triệu euro.

Ngôi sao sáng giá nhất của Argentina, Lionel Messi, hiện chỉ được Transfermarkt định giá 15 triệu euro. Ở tuổi 38, M10 không còn được đánh giá cao theo các tiêu chí định giá cầu thủ hiện đại của chuyên trang trên.

Tuy nhiên, việc không có cầu thủ trăm triệu euro không đồng nghĩa Argentina suy yếu về mặt chuyên môn. Ngược lại, sức mạnh của đội bóng Nam Mỹ vẫn nằm ở tính tập thể, sự ổn định và khả năng vận hành chiến thuật hiệu quả dưới thời Lionel Scaloni.

Sau chức vô địch World Cup 2022 và nhiều thành công liên tiếp trong những năm gần đây, Argentina tiếp tục chứng minh giá trị chuyển nhượng không phải yếu tố duy nhất quyết định sức mạnh của một đội tuyển quốc gia.

Vẻ thất vọng của Messi khi chấn thương trước thềm World Cup Phút 73 trận đấu giữa Inter Miami và Philadelphia tại MLS hôm 25/5, Messi gặp chấn thương và được rút ra nghỉ. Phản ứng của siêu sao người Argentina lập tức được CĐV quan tâm.