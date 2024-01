'Nghịch lý' phòng ngủ bên trong siêu du thuyền lớn nhất thế giới

Icon of the Seas có tận 7 hồ bơi. Michael Bayley, Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của tập đoàn Royal Caribbean International, cho biết nếu như tàu Oasis hay Wonder of the Seas chỉ có khoảng 25-30% khu vực dành riêng cho gia đình, thì với Icon of the Seas, phạm vi khu vực đã tăng lên 80%. Hành khách không thích trẻ nhỏ nên né khu Surfside.