Siêu du thuyền lớn nhất thế giới khởi hành chuyến đầu tiên

Siêu du thuyền lớn nhất thế giới Icon of the Seas đã khởi hành từ Cảng Miami (Mỹ) trong chuyến hành trình đầu tiên ngay trước khi Mặt Trời lặn hôm 27/1.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trên Icon of the Seas là công viên nước lớn nhất thế giới trên biển. Ảnh: CNN.

Con tàu dài 365 m có 20 tầng và có thể chứa tối đa 7.600 hành khách, chưa bao gồm 2.350 thủy thủ đoàn.

Icon of the Seas - lớn bằng 5 con tàu Titanic với 20 tầng - thuộc sở hữu của Tập đoàn Royal Caribbean.

Con tàu sẽ thực hiện chuyến hành trình xuyên đảo kéo dài 7 ngày ở vùng nhiệt đới.

Việc sử dụng năng lượng hiệu quả cũng giúp những siêu tàu mới nhất kiệm chi phí. Icon of the Seas chạy bằng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), có thân tàu được phủ chất liệu đặc biệt để giảm ma sát, có thể nối với nguồn điện trên bờ, tự xử lý chất thải và sản xuất gần như toàn bộ nước thông qua quá trình khử muối.

Tuy nhiên, các chuyên gia môi trường cảnh báo rằng con tàu chạy bằng khí tự nhiên hóa lỏng sẽ rò rỉ khí methane có hại vào không khí.

Ông Bryan Comer, giám đốc Chương trình Hàng hải tại Hội đồng Quốc tế về Giao thông Sạch (ICCT), cho biết: “Đó là một bước đi sai hướng”.

“Chúng tôi ước tính rằng việc sử dụng LNG làm nhiên liệu hàng hải sẽ thải ra lượng khí thải nhà kính trong vòng đời nhiều hơn 120% so với dầu khí hàng hải”.

Đầu tuần này, ICCT đã công bố một báo cáo, lập luận rằng lượng khí thải methane từ các tàu chạy bằng nhiên liệu LNG cao hơn so với các quy định hiện hành.

LNG cháy sạch hơn các nhiên liệu hàng hải truyền thống như dầu mazut nhưng có nguy cơ rò rỉ.

Là một loại khí nhà kính mạnh, methane trong khí quyển giữ nhiệt gấp 80 lần so với carbon dioxide trong 20 năm. Việc cắt giảm lượng khí thải này được coi là rất quan trọng để làm chậm sự nóng lên toàn cầu.

Một phát ngôn viên của Royal Caribbean được các phương tiện truyền thông dẫn lời nói rằng Icon of the Seas tiết kiệm năng lượng hơn 24% so với yêu cầu của Tổ chức Hàng hải Quốc tế đối với các tàu hiện đại. Công ty có kế hoạch giới thiệu một co n tàu net-​zero vào năm 2035.

Một số chính phủ và điểm đến du lịch đã nhận thức được tác động môi trường từ các con tàu khổng lồ và số lượng hành khách quá lớn.

“(Vì vậy) một lúc nào đó, khả năng đi tới những khu vực nhất định sẽ bị hạn chế”, Bill Burke, giám đốc hàng hải của Carnival, công ty du lịch lớn nhất thế giới, nhận đinh.

Để giải quyết vấn đề này, đồng thời tiết kiệm năng lượng và tăng doanh thu, các hãng tàu du lịch đã thuê các hòn đảo tư nhân của riêng họ. Những hòn đảo này được đặt tên mới như Castaway Cay và Perfect Day tại CocoCay, chỉ cách các cảng du lịch Florida một quãng đi thuyền ngắn.

Hôm 25/1, đội trưởng tuyển Argentina vô địch World Cup Lionel Messi, đang chơi cho Inter Miami, đã tham gia lễ đặt tên con tàu. Ngôi sao bóng đá đặt một quả bóng lên giá đỡ được chế tạo đặc biệt để kích hoạt nghi lễ đập vỡ chai sâm panh truyền thống để "cầu may" vào mũi tàu.