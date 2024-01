Câu hỏi lớn bao trùm siêu du thuyền lớn nhất thế giới

Siêu du thuyền lớn nhất thế giới bị dán nhãn "greenwashing" vì sử dụng nhiên liệu gây rò rỉ khí methane. Các chuyên gia nhận định khí này khi thải ra môi trường còn độc hơn CO2.

Icon of the Seas. Ảnh: Guardian.

Tàu biển du lịch lớn nhất thế giới - Icon of the Seas - bắt đầu chuyến đi thương mại đầu tiên từ Miami (Mỹ) vào ngày 27/1.

Con tàu hạ thủy với "sự phô trương" của những cái nhất, chẳng hạn tàu có chiều dài hơn chiều cao của tháp Eiffel (Pháp), các tòa nhà trong Icon of the Seas cao hơn 20 tầng so với sóng, và tàu có thể chứa hơn 7.000 hành khách, chưa kể thủy thủ đoàn. Với tổng trọng lượng một phần tư triệu tấn, Icon of the Seas lớn bằng 5 con tàu Titanic.

Tuy nhiên, đó chỉ là bề nổi của tảng băng chìm.

Siêu du thuyền lớn nhất thế giới vấp phải làn sóng hoài nghi về vấn đề môi trường kể từ khi ấn định ngày hạ thủy, theo Guardian.

Có thật sự bền vững?

Sự kiện ra mắt siêu du thuyền khổng lồ ở Florida thu hút sự chú ý đặc biệt từ các chuyên gia môi trường.

Trước đó, người phát ngôn của Royal Caribbean - tập đoàn tàu biển sở hữu siêu du thuyền này - cho biết Icon of the Seas sẽ tiết kiệm 24% năng lượng nhờ sử dụng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG). Người này mô tả LNG là "nhiên liệu biển đốt sạch nhất".

Tuy nhiên, các chuyên gia môi trường lại không nghĩ như vậy.

Bryan Comer - người đứng đầu Chương trình hàng hải của Hội đồng Quốc tế về Giao thông Sạch - cho rằng việc quyết định sử dụng LNG như một "giải pháp khí hậu" là nước đi sai lầm của Royal Caribbean.

"Royal Caribbean vẫn gọi LNG là nhiên liệu xanh khi động cơ phát ra lượng khí thải nhà kính nhiều hơn 70-80%/mỗi chuyến đi so với khi tàu sử dụng nhiên liệu hàng hải thông thường. Icon of the Seas có các bể chứa LNG lớn nhất từng được lắp đặt trên một con tàu. Đó là greenwashing", vị này cho biết.

Siêu du thuyền lớn nhất thế giới có tận 7 hồ bơi, theo Guardian. Ảnh: Guardian.

Ông Comer cho biết thêm sử dụng LNG thay vì các nhiên liệu hàng hải khác sẽ cắt giảm 1/4 lượng khí thải carbon dioxide (CO2), nhưng một tàu du lịch sử dụng LNG dễ gặp vấn đề trượt khí methane (thoát khí methane).

"Methane giữ nhiệt nhiều hơn khoảng 80 lần so với CO2 trong suốt 20 năm sau khi nó được thải vào khí quyển. Các tàu nên sử dụng pin nhiên liệu và hydro hoặc methanol tái tạo, chúng thải ra ít khí nhà kính hơn", vị chuyên gia cho hay.

Định nghĩa về greenwashing (tạm dịch: tẩy xanh) xuất hiện vào những năm 1980. Trong một bài luận năm 1986, nhà môi trường học Jay Westerveld dùng thuật ngữ greenwashing để chỉ tuyên bố sai lệch của một khách sạn khi họ cho rằng việc tái sử dụng khăn tắm là hành vi thân thiện với môi trường, nhưng Jay Westerveld đã chứng minh mục đích thật sự của việc làm này là tiết kiệm chi phí cho khách sạn.

Hiện tại, greenwashing dùng để những phát ngôn sai lệch về môi trường của các tổ chức. Họ phát đi lời lẽ, quảng cáo chứng tỏ sản phẩm của doanh nghiệp thân thiện với môi trường.

Tín đồ du lịch quan tâm

Không thể phủ nhận sự quan tâm đặc biệt của hành khách khắp nơi trên thế giới về con tàu khổng lồ này.

"Icon of the Seas là chủ đề được nghiên cứu nhiều nhất trên trang web du lịch cho đến nay kể từ đầu năm", Colleen McDaniel, Tổng biên tập của Cruise Critic, nói với CNN Travel.

Đối với những người thực sự am hiểu về ngành công nghiệp du thuyền, Icon of the Seas đã đặt một viên gạch đánh dấu hành trình mới cho Royal Caribbean trong suốt 10 năm, khi lần cuối cùng tập đoàn ra mắt tàu là 2014.

McDaniels gọi Icon of the Seas là sản phẩm "hoàn toàn đột phá cho ngành công nghiệp".

Tiếp nối Icon of the Seas sẽ là Star of the Seas được lắp ráp ở Phần Lan và sẽ ra mắt vào tháng 8/2025. Theo CNN Travel, Star of the Seas sẽ du hành qua vùng Caribbean, hạ thủy từ cảng Canaveral (Florida, Mỹ) với các tiện ích tương tự Icon of the Seas.

"Cơn sốt của siêu du thuyền lớn nhất thế giới đã tạo tiền đề cho du khách đặt chỗ trước 3 tháng trên Star of the Seas", một phát ngôn viên của Royal Caribbean cho biết.