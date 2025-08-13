Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Nghịch lý của Isak

  Thứ tư, 13/8/2025 05:04 (GMT+7)
Alexander Isak tuyên bố không có ý định trở lại thi đấu cho Newcastle United nhưng chưa công khai đệ đơn đòi chuyển nhượng.

Alexander Isak đang nổi loạn ở Newcastle United.

Hôm 12/8, The Athletic tiết lộ tiền đạo người Thụy Điển có bước đi quyết liệt nhất nhằm thúc đẩy việc rời Newcastle United ngay trong hè 2025. Nguồn tin từ báo chí cho biết Isak khẳng định sẽ không khoác áo Newcastle thêm lần nào, ngay cả khi CLB muốn giữ chân mình.

Tuy nhiên, Isak vẫn chưa công khai đệ đơn đòi chuyển nhượng, mà người hâm mộ chỉ biết việc anh nổi loạn thông qua truyền thông. Theo Telegraph, việc Isak nổi loạn để rời Newcastle nhưng không nộp đơn yêu cầu chuyển nhượng chính thức xuất phát từ một yếu tố cốt lõi: tiền.

Hợp đồng của các cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp thường bao gồm hai phần chính: lương cố định (trả hàng tuần hoặc hàng tháng) và phí ký hợp đồng. Phí ký hợp đồng là khoản tiền lớn được trả cho cầu thủ khi ký hợp đồng mới hoặc gia hạn, thường được chia thành nhiều đợt thanh toán trong suốt thời hạn hợp đồng.

Nếu một cầu thủ nộp đơn yêu cầu chuyển nhượng khi hợp đồng vẫn còn hiệu lực - chẳng hạn, Isak còn tới 3 năm trong hợp đồng với Newcastle - chân sút này có nguy cơ mất toàn bộ các khoản thanh toán phí ký hợp đồng còn lại.

Theo Football Insider, khoản tiền này trong vụ Isak có thể lên đến 8 triệu bảng. Nếu Isak đệ đơn chuyển nhượng, anh sẽ mất tiền nhưng có thể giúp thương vụ tiến triển nhanh hơn. Đây cũng là mong muốn của Liverpool lẫn Newcastle, hai đội đang muốn hoàn tất sớm thương vụ.

"The Kop" sẵn sàng tăng giá Isak lên mức 120-130 triệu bảng, nhưng không sẵn lòng trả con số 150 triệu bảng như Newcastle yêu cầu. Thương vụ Isak hứa hẹn sẽ còn kịch tính trong thời gian tới.

Quyết định gây phẫn nộ của UEFA

Crystal Palace tức giận lên án UEFA sau khi bị loại khỏi Europa League vì cáo buộc vi phạm quy định sở hữu đa CLB, nhường suất dự giải cho Nottingham Forest.

12 giờ trước

Tường Linh

