Nghịch lý của Haaland

Haaland ghi 28 bàn sau 18 trận. Nhưng anh lại sút hỏng 5 trong 12 quả phạt đền gần nhất. Một nghịch lý xảy ra đúng lúc Na Uy đứng trước cột mốc 28 năm.

Haaland đang có phong độ cao mùa này.

Haaland vẫn tỏa sáng mỗi tuần. Anh ghi bàn như một thói quen. Anh phá kỷ lục Premier League và Champions League. Haaland khiến mọi hàng thủ phải lùi sâu. Nhưng khi bước vào chấm 11m, cựu sao Borussia Dortmund lại trở nên do dự. Đó là điều không ai tin sẽ xảy ra với một sát thủ như anh.

Na Uy tiến gần hơn bao giờ hết đến World Cup 2026. Chỉ cần đánh bại Estonia. Chỉ cần Italy không thắng Moldova. Nếu kịch bản đó diễn ra, Na Uy sẽ trở lại World Cup lần đầu tiên kể từ 1998. Ngay cả khi Italy thắng, hiệu số +16 của Na Uy vẫn là lợi thế quá lớn. Cánh cửa đang mở rộng.

Haaland vẫn là nguồn sống của đội tuyển. Anh ghi 12 bàn sau 6 trận vòng loại. Anh ghi 51 bàn trong 46 trận cho Na Uy. Mùa này, Haaland đã có 28 bàn chỉ trong 18 trận. Những con số đó không cần bình luận. Chúng nói lên tất cả về mức độ hủy diệt của anh.

Nhưng sự chững lại trên chấm phạt đền lại kéo mọi ánh mắt về phía Haaland. Mũi nhọn của Man City từng ghi 45 trong 50 quả đầu tiên. Tỷ lệ 90% là của một chân sút lạnh lùng. Thế mà trong 12 quả gần nhất, anh chỉ thành công 7 lần. Một cú rơi xuống 58,3%. Một con số không phù hợp với một cầu thủ mang tầm vóc siêu tiền đạo.

Na Uy không hoảng. Họ hiểu đó chỉ là một nhịp trượt. Họ tin Haaland sẽ sửa sai ngay lập tức. Không ai nghi ngờ khả năng đứng dậy của anh. Không ai quên Haaland từng vượt qua nhiều áp lực lớn hơn.

Haaland cũng hiểu trách nhiệm trong thời điểm này. Anh biết cơ hội dự World Cup không đến nhiều lần. Anh biết cả một thế hệ đang chờ anh làm điều mà những huyền thoại trước đây không thể làm. Haaland đang gánh vác ước mơ của một nền bóng đá nhỏ nhưng giàu khát vọng.

Bàn thắng từ bóng sống, Haaland không thiếu. Sức mạnh, tốc độ, bản năng săn bàn, anh luôn có. Chỉ còn một chi tiết phải hoàn thiện. Chỉ còn một cú sút chuẩn xác trên chấm 11 m. Một khoảnh khắc có thể thay đổi cả lịch sử bóng đá Na Uy.

Nếu có thời điểm để Haaland tìm lại sự lạnh lùng, thì đó chính là lúc này. Và khi anh bước vào trận Estonia, tất cả Na Uy sẽ nín thở chờ cú sút của một trong những "số 9" hay nhất thế giới hiện tại định đoạt vận mệnh một quốc gia bóng đá.