Nghĩa cử của Chelsea với anh em Jota

Sau chức vô địch FIFA Club World Cup 2025, Chelsea không chỉ ghi dấu ấn về thành tích chuyên môn mà còn tạo ra một nghĩa cử cao đẹp, lay động cả thế giới bóng đá.

Cầu thủ Chelsea quyên góp cho gia đình Jota và Andre.

Theo The Athletic, đội bóng thành London sẽ quyên góp một phần tiền thưởng khổng lồ họ nhận được từ giải đấu để hỗ trợ gia đình của hai cầu thủ người Bồ Đào Nha, Diogo Jota và em trai Andre Silva – những người thiệt mạng trong vụ tai nạn thương tâm trên đường qua Zamora.

Bi kịch bất ngờ này khiến cộng đồng bóng đá bàng hoàng. Diogo Jota không chỉ là một tiền đạo tài năng của Liverpool, mà còn là người nhận được sự kính trọng từ đồng đội và cả đối thủ.

Với chức vô địch thế giới cấp câu lạc bộ, Chelsea nhận gần 100 triệu euro tiền thưởng. Ban lãnh đạo và HLV Enzo Maresca quyết định chia đều số tiền cho các cầu thủ, mỗi người nhận hơn 13 triệu euro và tất cả cùng đồng ý đóng góp một phần cho gia đình Diogo Jota và Andre Silva. Đây là hành động thể hiện tinh thần đoàn kết, nhân văn hiếm có ở bóng đá đỉnh cao, nơi áp lực và cạnh tranh thường lấn át những khoảnh khắc sẻ chia.

Về phía Liverpool, CLB chủ sân Anfield cũng cam kết hỗ trợ gia đình Jota cho đến khi các con của anh khôn lớn.

Ngoài sự hỗ trợ tài chính, nhiều hoạt động tri ân cũng đã được thực hiện để tưởng nhớ Jota. Liverpool treo vĩnh viễn áo số 20 của anh, dựng tượng kỷ niệm và tất cả các cầu thủ sẽ đeo biểu tượng “Forever 20” trong suốt mùa giải 2025/26.