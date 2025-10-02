Nghi xuất hiện hổ trong rừng ở Phú Thọ

Người dân phát hiện một cá thể nghi là hổ xuất hiện ở khu vực xóm Chiềng, xã Ngọc Sơn (tỉnh Phú Thọ) và báo tin với chính quyền địa phương.

Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn - Ngổ Luông.

Ngày 2/10, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Vũ Quốc Tam, Chủ tịch UBND xã Ngọc Sơn, cho biết trong quá trình đi rừng, người dân đã phát hiện một cá thể nghi là hổ và báo tin cho chính quyền địa phương. Ngay sau khi nhận được tin báo, UBND xã cử lực lượng đến hiện trường nắm bắt tình hình và thực hiện cảnh báo để đảm bảo an toàn cho người dân.

Ông Tam cho biết, hiện nay lực lượng kiểm lâm, các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, xác minh đường đi, vết chân, phân... để xác định cụ thể liệu cá thể này có phải là hổ hay không. Theo mô tả của người dân, cá thể nghi là hổ nặng khoảng 15-20 kg, có thể là một cá thể hổ con đi lạc. Tuy nhiên, người dân lại không chụp lại được hình ảnh của cá thể nghi là hổ này.

Hiện tại, cá thể này chưa gây thiệt hại hay nguy hiểm cho người dân. Sau khi được phát hiện, cá thể này đã di chuyển về hướng Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn - Ngổ Luông.

“Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn - Ngổ Luông chủ yếu là núi đá, ít có khả năng xuất hiện hổ. Theo ghi nhận, trong khoảng 60 năm nay chưa từng có hổ xuất hiện ở khu vực này”, ông Tam nói.

Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn – Ngổ Luông.

Theo ông Tam, xã Ngọc Sơn (hình thành trên cơ sở sáp nhập ba xã Ngọc Lâu, Tự Do và Ngọc Sơn thuộc huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình cũ) là xã vùng cao, địa hình rừng núi phức tạp. Xã giáp ranh với Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn - Ngổ Luông, có diện tích hơn 19.200 ha (trong đó rừng đặc dụng chiếm khoảng 15.100 ha), trải dài trên địa bàn hai huyện Tân Lạc và Lạc Sơn cũ.

Khu bảo tồn này đóng vai trò là hành lang sinh thái quan trọng, nối liền Vườn quốc gia Cúc Phương và Khu bảo tồn lưu giữ nguồn gen quý hiếm và có ý nghĩa lớn trong công tác phòng hộ đầu nguồn.

Ông Vũ Quốc Tam cho biết chính quyền khuyến cáo người dân tuyệt đối không tự ý tiếp cận, chụp ảnh hay săn bắt con vật, nhằm đảm bảo an toàn cho cộng đồng và góp phần bảo tồn động vật hoang dã.