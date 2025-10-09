Nghi vấn Mỹ đánh bom nhầm tàu của Colombia

Tổng thống Colombia Gustavo Petro nói rằng con tàu mới nhất mà Mỹ đánh bom trên vùng biển Caribe có ​​thể là tàu Colombia, và những người trên tàu là công dân Colombia. Nhà Trắng gọi đây là tuyên bố "vô căn cứ".

Ngày 5/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo lực lượng Mỹ tiếp tục thực hiện cuộc tấn công nhằm vào các tàu buôn ma túy trên vùng biển ngoài khơi Venezuela, dù Lầu Năm Góc chưa xác nhận bất kỳ cuộc tấn công nào như vậy diễn ra vào ngày hôm đó.

"Các dấu hiệu cho thấy chiếc tàu gần đây nhất bị đánh bom là tàu Colombia trên đó. Hành động xâm lược này nhằm vào toàn bộ Mỹ Latinh và Caribe", Tổng thống Petro viết trong bài đăng trên mạng xã hội X.

Nếu đúng như vậy, Colombia đã bị kéo vào cuộc chiến chống ma túy mà Mỹ tuyên bố họ đang nhằm vào các tàu thuyền Venezuela.

Nhà Trắng bác bỏ phát biểu của ông Petro.

"Mỹ mong muốn Tổng thống Petro công khai rút lại tuyên bố vô căn cứ và đáng trách của mình để chúng ta có thể quay lại đối thoại hiệu quả nhằm xây dựng một tương lai vững mạnh và thịnh vượng cho người dân Mỹ và Colombia", một quan chức Nhà Trắng cho biết.

Vị quan chức này khẳng định Mỹ coi Colombia là một "đối tác chiến lược thiết yếu" dù có những khác biệt về chính sách, và hai nước chia sẻ các ưu tiên chung về an ninh khu vực.

Lầu Năm Góc và Bộ Ngoại giao Mỹ chưa trả lời đề nghị bình luận về tuyên bố của ông Petro.

Tổng thống Colombia Gustavo Petro phát biểu tại một sự kiện ở Ibague hôm 3/10. Ảnh: Reuters

Trong những tuần gần đây đã diễn ra ít nhất 4 cuộc tấn công vào các tàu bị Mỹ cáo buộc vận chuyển ma túy. Nhà Trắng cho biết 21 người đã thiệt mạng trong những cuộc tấn công đó.

Tổng thống Trump tuyên chiến với ma túy và Washington được nói là đã hủy hết tiếp xúc ngoại giao với Venezuela.

Tổng thống Petro đưa ra thông tin trên khi ông trả lời một bài đăng của Thượng nghị sĩ Mỹ Adam Schiff về việc ông sẽ bỏ phiếu để ngăn chặn hành động tấn công các tàu trên vùng biển Caribe.

Bình luận về phát biểu của nhà lãnh đạo Colombia, Bộ trưởng Nội vụ Venezuela Diosdado Cabello nói trên truyền hình nhà nước: "Họ (Mỹ) đã áp án tử hình với bất kỳ công dân nào từ Venezuela mà họ tin rằng có thể giết hại, với lý do là ma túy", ông nói.

Ngày 8/10, Venezuela triển khai các cuộc tập trận quân sự tại các bang La Guaira và Carabobo ven biển.

Trong bài phát biểu trên truyền hình, Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela - tướng Vladimir Padrino, cho rằng việc Mỹ triển khai quân đội đến vùng Caribe gây ra "mối đe dọa nghiêm trọng", cho biết Tổng thống Nicolas Maduro đã chỉ đạo phải "phản công".

Quân đội Mỹ đã điều một lực lượng hùng hậu đến Nam Caribe, bao gồm 7 tàu chiến, 1 tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân và nhiều máy bay chiến đấu tàng hình F-35.