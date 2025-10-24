Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Nghi vấn đốt nhà vợ cũ rồi tự sát

  • Thứ sáu, 24/10/2025 15:38 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Các phòng nghiệp vụ của công an tỉnh Đồng Tháp đang điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn trên địa bàn làm hai người bị thương, còn nghi phạm chính đã tử vong nghi do tự tử.

Theo thông tin ban đầu, vụ hỏa hoạn xảy ra vào rạng sáng 24/10, tại một căn nhà ở ấp Thái Hòa, xã Mỹ Lợi, tỉnh Đồng Tháp. Vụ hỏa hoạn làm ông Nguyễn Văn Kha (SN 1984) và bà Nguyễn Thị Bé Trinh (SN 1984) bị thương.

Dot nha vo cu anh 1

Căn nhà xảy ra hỏa hoạn.

Kết quả xác minh bước đầu của cơ quan chức năng cho thấy thời điểm trên, ông Khoa và bà Trinh đang ngủ trong nhà, bất ngờ phát hiện một đối tượng dùng dây buộc cửa từ phía ngoài, sau đó tưới xăng và châm lửa đốt.

Phát hiện cháy, người dân xung quanh hỗ trợ dập lửa và phá cửa đưa ông Khoa và bà Trinh đi cấp cứu kịp thời, không nguy hiểm đến tính mạng.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận một xe máy bị cháy hoàn toàn, nhiều vật dụng trong nhà cũng bị lửa làm hư hại.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra xác định nghi phạm gây ra vụ hỏa hoạn là Nguyễn Tự Lực (SN 1985) - chồng cũ của bà Trinh.

Khi truy tìm Lực, công an địa phương phát hiện Lực đã tử vong tại quán nước thuộc ấp Lợi Tường, xã Mỹ Lợi, nghi do điện giật.

Lực và bà Trinh đã ly hôn nhưng vẫn sống chung và cùng nhau kinh doanh quán nước trên.

Hòa Hội/Tiền Phong

