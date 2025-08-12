Miễn lệ phí khi đổi thẻ Căn cước trên VNeID theo đơn vị hành chính mới

Ngày 12/8, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) cho biết người dân có thể cấp đổi thẻ Căn cước khi thay đổi địa giới hành chính trên ứng dụng VNeID.

Việc đổi thẻ Căn cước áp dụng cho công dân có thẻ Căn cước còn hạn, trên thẻ vẫn in theo đơn vị hành chính cũ, trong khi nơi cư trú, đơn vị hành chính (ĐVHC) đã thay đổi do sắp xếp, điều chỉnh.

Cách thức thực hiện trực tuyến trên ứng dụng VNeID và có tài khoản định danh mức 2.

Cập nhật VNeID để sử dụng các tính năng. Ảnh: Xuân Sang.

Đối với việc thực hiện trực tuyến trên ứng dụng VNeID sẽ được miễn lệ phí khi chọn đúng lý do "do sắp xếp/điều chỉnh ĐVHC". Ngoài ra, người dân có thể đặt lịch linh hoạt, theo dõi trạng thái, nhận kết quả tại cơ quan chức năng hoặc qua bưu chính.

3 bước thực hiện trên VNeID: Người dân truy cập vào dịch vụ công Căn cước, cấp đổi, chọn lý do "do sắp xếp/điều chỉnh ĐVHC". Bước tiếp theo là kiểm tra thông tin, chọn nơi thực hiện và hình thức nhận, gửi hồ sơ. Cuối cùng là theo dõi lịch sử yêu cầu, đến thu nhận theo lịch (nếu có).

Thời hạn giải quyết 7 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.