Hướng dẫn cách liên kết tài khoản an sinh xã hội trên VNeID

Theo Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06), "chủ hộ" gia đình thực hiện tích hợp tài khoản an sinh để nhận tiền quà tặng nhân dịp Quốc khánh 2/9 cho thành viên trong gia đình thuận tiện hơn.

Sau khi Chính phủ công bố chính sách tặng quà 100.000 đồng cho mỗi người dân nhân dịp Quốc khánh 2/9, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) chủ động hướng dẫn người dân tích hợp tài khoản an sinh. Người dân có thể nhanh chóng liên kết tài khoản an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID và tài khoản Ngân hàng qua các bước đơn giản:

- Bước 1. Mở ứng dụng VNeID (phiên bản mới nhất) và đăng nhập.

- Bước 2. Chọn An sinh xã hội -> Tài khoản hưởng an sinh xã hội.

- Bước 3. Chọn ngân hàng liên kết.

- Bước 4. Kiểm tra lại thông tin cá nhân và số tài khoản (Nhập thêm số Chứng minh nhân dân 9 số đã đăng ký với ngân hàng, nếu có).

- Bước 5. Xác nhận -> Gửi yêu cầu thành công.

Hướng dẫn người dân tích hợp tài khoản an sinh. Ảnh: C06.

Trong dịp này, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) cũng đưa ra cảnh báo về việc các đối tượng xấu đã tung ra nhiều chiêu trò lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản. Cơ quan công an các xã, phường tại các địa phương đã gửi đi thông tin cảnh báo sau:

Thủ đoạn lừa đảo phổ biến gồm: gửi tin nhắn hoặc đường link giả mạo với nội dung "nhận quà tặng 100.000 đồng", "điền thông tin để nhận tiền", "cài đặt VNeID để nhận quà"; giả mạo cán bộ, công an, ngân hàng gọi điện yêu cầu cung cấp mã OTP, thông tin tài khoản hoặc chuyển tiền để "xác thực"; lập fanpage, website giả danh cơ quan chức năng nhằm thu thập dữ liệu cá nhân.

Từ những thông tin trên, cơ quan chức năng lưu ý người dân: Mọi chính sách hỗ trợ của Chính phủ đều được thực hiện công khai, minh bạch, qua các kênh chính thống như UBND xã/phường, cơ quan nhà nước, hoặc hệ thống ngân hàng theo thông báo chính thức.

Không cung cấp số tài khoản, mật khẩu, mã OTP cho bất kỳ ai dưới bất kỳ hình thức nào

Không bấm vào đường link lạ, không tải ứng dụng không rõ nguồn gốc.

Khi nhận được tin nhắn, cuộc gọi đáng ngờ, hãy bình tĩnh kiểm chứng qua chính quyền địa phương hoặc liên hệ tổng đài ngân hàng để được hỗ trợ.

Nếu phát hiện dấu hiệu lừa đảo hãy báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất.

