Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Nghi vấn công nhân bị hỏng lốp do dính bẫy rải đinh

  • Thứ ba, 6/1/2026 12:31 (GMT+7)
  • 30 phút trước

Sau khi người dân đăng tải clip lên mạng xã hội phản ánh nghi vấn đinh tặc xuất hiện trên đường Hiền Sỹ, chính quyền phường Phong Điền chỉ đạo xác minh, làm rõ.

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News sáng 6/1, ông Hồ Đôn, Chủ tịch UBND phường Phong Điền (TP Huế), xác nhận đã nắm được thông tin người dân phản ánh trên mạng xã hội về nghi vấn có người rải đinh trên tuyến đường Hiền Sỹ (phường Phong Điền) và chỉ đạo lực lượng công an phường vào cuộc xác minh, làm rõ.

Rai dinh cong nhan Hue anh 1

Người dân quay clip đưa lên mạng xã hội phản ánh nghi vấn có người rải đinh trên đường Hiền Sỹ (phường Phong Điền) - nơi có nhiều công nhân qua lại để đi làm. Ảnh cắt từ clip.

"Đây mới là phản ánh một chiều của người dân, chúng tôi đang cho xác minh... Khu vực này công nhân đi làm, các công ty đang thi công rất nhiều... Cũng chưa rõ là do rơi rớt hay họ cố tình vì số lượng này là đinh mới... Vùng này là vùng đang thi công số lượng rất lớn và cũng không có cơ sở vá, sửa chữa xe...", lãnh đạo Công an phường Phong Điền thông tin.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện hai đoạn clip do người dân quay, phản ánh nghi vấn có người rải đinh trên tuyến đường Hiền Sỹ (phường Phong Điền), nơi có nhiều công nhân đi làm. Theo người dân quay clip, đinh xuất hiện cả hai bên đường và hình ảnh quay được là loại đinh vít cỡ ngắn. Nhiều người dân, công nhân đi trên tuyến đường này bị "dính đinh" dẫn đến hư hỏng lốp... Chỉ trong thời gian ngắn, người dân quay clip nhặt được khá nhiều đinh.

Rai dinh cong nhan Hue anh 2

Người dân phản ánh thu nhặt được rất nhiều đinh trên tuyến đường Hiền Sỹ, theo quan sát, đinh cùng một chủng loại là đinh vít cỡ ngắn. Ảnh cắt từ clip.

Khoản 14 Điều 12 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi rải vật sắc nhọn trên đường bộ sẽ bị phạt từ 35 tới 37 triệu đồng. Ngoài ra, nếu cá nhân rải vật sắc nhọn còn là người điều khiển phương tiện thì sẽ bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 tới 24 tháng (khoản 15 Điều 12 Nghị định 168/2024/NĐ-CP).

Việc "rải vật sắc nhọn trên đường bộ" mà thực hiện tại đèo, dốc, đường cao tốc, đoạn đường nguy hiểm hoặc gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người khác về tài sản, sức khỏe, tính mạng thì người thực hiện hành vi có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về "tội cản trở giao thông đường bộ" theo quy định tại điều 261 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017.

Lúc này người thực hiện hành vi phải đối mặt với khung hình phạt là tiền từ 30-100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 10 năm.

Công nhân tử vong khi thi công cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Tối 4/1, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ 1 công nhân tử vong xảy ra tại công trường dự án mở rộng đường cao tốc TP.HCM - Long Thành.

31:1886 hôm qua

Chủ tịch nước quyết định tặng quà Tết cho hơn 1,6 triệu người có công

Chủ tịch nước ký quyết định tặng quà cho người có công với cách mạng, nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 với hai mức 600.000 đồng và 300.000 đồng.

18 giờ trước

Sự cô đơn ngày càng lan rộng trong xã hội

Thế kỷ cô đơn là cuốn sách phản ánh xã hội đương thời và tiên lượng viễn cảnh “mạnh ai nấy sống” ở mức đáng báo động trong tương lai. Theo tác giả, sự cô đơn của xã hội hiện đại gây nhiều hệ lụy lên sức khỏe tinh thần và thể chất của con người. Tác giả kiến nghị những giải pháp cần thiết để con người vượt qua "đại dịch cô đơn" này .

https://vtcnews.vn/cong-nhan-bi-hong-lop-hang-loat-nghi-dinh-bay-dinh-rai-tren-duong-ar996874.html

Nguyễn Vương/VTC News

Rải đinh công nhân Huế Công nhân dính bẫy Rải đinh Rải đinh Huế Rải đinh công nhân

Đọc tiếp

Tin khong khi lanh moi nhat hom nay 6/1 hinh anh

Tin không khí lạnh mới nhất hôm nay 6/1

27 phút trước 12:35 6/1/2026

0

Cơ quan khí tượng phát đi bản tin mới nhất về đợt không khí lạnh tăng cường gây rét buốt ở miền Bắc, đặc biệt vào buổi đêm và sáng sớm.

Cong bo Lenh cua Chu tich nuoc ve 12 luat hinh anh

Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 12 luật

42 phút trước 12:20 6/1/2026

0

Sáng 6/1, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 12 luật đã được Kỳ họp thứ 10, Quốc hội XV thông qua.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý