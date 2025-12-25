Nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày giúp học sinh hồi phục sau kỳ thi học kỳ I

Nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày được nhiều phụ huynh xem là "tin vui" khi trùng thời điểm học sinh kết thúc kỳ thi học kỳ I.

Một giờ học của học sinh Trường THCS Trưng Vương (Hà Nội).

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa ban hành công văn góp ý phương án nghỉ Tết Dương lịch năm 2026, phúc đáp Công văn số 1251/BNV-CVL ngày 24/12 của Bộ Nội vụ.

Công văn do Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu ký nêu rõ: Tổng Liên đoàn đã tổ chức lấy ý kiến trực tuyến đối với công nhân và cán bộ công đoàn trên cả nước. Kết quả cho thấy có 63% số người tham gia, tương đương 25.154 lượt ý kiến, đồng tình với phương án nghỉ Tết Dương lịch theo đề xuất của Bộ Nội vụ.

Theo phương án được thống nhất, công chức, viên chức nghỉ ngày 1/1/2026 theo quy định; nghỉ thêm ngày 2/1/2026 và hoán đổi ngày làm việc bù sang thứ bảy, ngày 10/1/2026. Như vậy, dịp Tết Dương lịch năm 2026, công chức, viên chức được nghỉ liên tục 4 ngày, từ thứ năm (1/1/2026) đến hết chủ nhật (4/1/2026).

Đối với người lao động trong khu vực doanh nghiệp, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng lịch nghỉ tương tự đối với người lao động, đồng thời bảo đảm đầy đủ chế độ, quyền lợi theo quy định của pháp luật; khuyến khích các thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động.

Thông tin về kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày nhanh chóng được nhiều phụ huynh xem là "tin vui", nhất là khi thời điểm nghỉ Tết Dương lịch năm 2026 trùng ngay sau khi học sinh hoàn thành kỳ thi học kỳ I.

Theo chị Đặng Diệu Linh (phường Thanh Xuân, Hà Nội), kỳ nghỉ Tết Dương lịch năm nay đến đúng thời điểm học sinh vừa hoàn thành kỳ thi học kỳ I. "Nghỉ dài ngày giúp gia đình tôi chủ động hơn trong sinh hoạt, không còn cảnh tranh thủ từng buổi như trước. Các con có thời gian nghỉ ngơi thực sự, còn bố mẹ cũng đỡ áp lực sắp xếp công việc", chị Linh chia sẻ.

Chị Nguyễn Thúy Hằng (phường Giảng Võ, Hà Nội) cho rằng trong bối cảnh nhịp sống đô thị ngày càng gấp gáp, một kỳ nghỉ Tết Dương lịch kéo dài là điều nhiều gia đình mong đợi.

"Với các gia đình có ông bà lớn tuổi, việc về quê cần thời gian để di chuyển và nghỉ ngơi. Nghỉ 4 ngày giúp việc sum họp diễn ra nhẹ nhàng, không tạo áp lực cho cả người già lẫn trẻ nhỏ", chị Hằng nói.

Ở góc độ giáo dục, nhiều giáo viên cũng đánh giá tích cực đối với phương án nghỉ này. Cô Nguyễn Hồng Lan, giáo viên THCS phường Thanh Xuân (Hà Nội) nhận định: "Học sinh vừa trải qua kỳ thi học kỳ I với cường độ học tập cao. Một kỳ nghỉ trọn vẹn sẽ giúp các em hồi phục sức khỏe, tinh thần, từ đó quay lại học tập hiệu quả hơn".

Theo cô Lan, khi học sinh được nghỉ ngơi đầy đủ, phụ huynh cũng bớt áp lực trong việc trông nom con cái, đồng thời giáo viên có thêm thời gian tái tạo năng lượng trước giai đoạn học tập tiếp theo.