Nghị sĩ Australia suýt đánh phóng viên

Một nghị sĩ đảng Australia của Katter đã giơ tay chỉ thẳng mặt và quát một phóng viên truyền hình trong cuộc họp báo về nhập cư hôm 28/8 tại Brisbane.

Ảnh chụp màn hình từ video ông Bob Katter giơ nắm đấm với phóng viên Josh Bavas trong cuộc họp báo ở Brisbane, Australia, ngày 28/8. Ảnh: Reuters.

Ông Bob Katter, người sáng lập đảng Australia của Katter - đảng đại diện cho nông dân ở vùng nông thôn, đã tổ chức một họp báo về việc tham gia cuộc tuần hành chống nhập cư diễn ra tại nhiều thành phố vào ngày 31/8.

Bên ngoài tòa nhà quốc hội bang Queensland ở Brisbane hôm họp báo, phóng viên Josh Bavas của kênh Channel Nine đã nhắc đến gốc gác Liban của nghị sĩ 80 tuổi.

Ông Katter liền ngắt lời, chỉ tay vào mặt phóng viên và quát: “Đừng nói vậy! Nó làm tôi phát điên. Tôi từng đấm thẳng mặt mấy gã dám nói thế rồi”. Ông nhấn mạnh gia đình mình đã sống ở Australia 140 năm và nói rằng ông rất “tự kiềm chế” để không ra tay với phóng viên.

Đoạn ghi hình cho thấy ông Katter bước về phía phóng viên Josh Bavas, lắc nắm đấm và gọi anh là “kẻ phân biệt chủng tộc”.

“Tôi làm báo gần 20 năm nay, chưa bao giờ tôi gặp trường hợp một nghị sĩ ​​lại phản ứng như vậy,” anh Bavas nói sau vụ việc.

Bà Fiona Dear, Giám đốc Tin tức và Thời sự của công ty mẹ Channel Nine, chỉ trích lời đe dọa của ông Katter là hoàn toàn không thể chấp nhận được, và cáo buộc phân biệt chủng tộc của ông là vô căn cứ, mang tính xúc phạm phóng viên Josh Bavas. Bà yêu cầu ông phải xin lỗi.

"Tôi nghĩ việc đe dọa một nhà báo là khá xúc phạm", một phóng viên cho biết, sau khi ông Katter từ chối trả lời thêm bất kỳ câu hỏi nào về vấn đề này tại buổi họp báo.

Còn con trai ông, nghị sĩ Robbie Katter đã phản hồi tại buổi họp báo: “Đã nắm được ý kiến”.

Ông Bob Katter hiện là nghị sĩ liên bang tại vị lâu nhất ở Australia và nổi tiếng với những phát biểu lập dị. Năm 2017, ông từng gây xôn xao khi từ chối bàn về hôn nhân đồng giới với lý do “3 tháng lại có một người bị cá sấu xé xác ở miền bắc Queensland” nên ông không có thời gian cho vấn đề đó.