Nghi phạm vụ đánh bom tại Monaco bị bắn chết ở Ukraine

Người phụ nữ bị tình nghi thực hiện vụ đánh bom tại Monaco khiến một doanh nhân Ukraine bị thương đã được phát hiện tử vong tại Ukraine.

Hình ảnh do Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) công bố, được cho là của Anastasiia Berezovska. Ảnh: CNN.

Thi thể của một phụ nữ Ukraine bị tình nghi thực hiện vụ đánh bom nhằm vào một doanh nhân gốc Ukraine tại Monaco hồi tuần trước đã được phát hiện gần thủ đô Kyiv (Ukraine), tờ Ukrainska Pravda đưa tin hôm 7/7.

Ukrainska Pravda dẫn các nguồn tin trong lực lượng thực thi pháp luật rằng người phụ nữ đã bị bắn chết và thi thể được phát hiện vào khoảng 23h tối 6/7 theo giờ địa phương.

Người phụ nữ được xác định là bà Anastasiia Berezovska, 39 tuổi, là nghi phạm chính trong Lệnh truy nã Đỏ của Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol). Lệnh truy nã nêu rõ bà là công dân Ukraine, nói tiếng Đức và bị giới chức Monaco truy nã với các cáo buộc mưu sát, đặt thiết bị nổ ở nơi công cộng với mục đích phạm tội và tham gia âm mưu phạm tội.

Phó công tố Monaco cho biết vào tuần trước rằng nghi phạm đã rời Monaco bằng đường bộ sang nước láng giềng Pháp, sau đó chạy xe tới Đức qua nhiều quốc gia châu Âu, trong đó có Italy.

Theo cảnh sát và Văn phòng Công tố Ukraine, thi thể của người phụ nữ này được phát hiện với các vết đạn bắn vào đầu, bên cạnh là các vỏ đạn súng ngắn.

Giới chức Ukraine cho biết đã bắt giữ 2 người đàn ông với cáo buộc sát hại bà Berezovska theo một âm mưu được bàn bạc từ trước.

Cảnh sát cho biết một trong hai người này là nhân viên đang công tác tại Tổng cục Tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine. Người này đã thừa nhận sát hại bà Berezovska và khai rằng nghi phạm còn lại, một cựu sĩ quan thực thi pháp luật, là đồng phạm.

Theo tuyên bố của Cảnh sát Quốc gia Ukraine, bà Berezovska trở về Ukraine vào ngày 1/7 và đã liên lạc với gia đình cũng như hai người đàn ông nói trên. Quá trình điều tra cho thấy cả hai đã nhiều lần chuyển tiền qua ngân hàng và tiền mã hóa cho bà Berezovska. Từ đó, cảnh sát coi họ là những người có khả năng liên quan vụ mưu sát tại Monaco.

Cảnh sát cho biết đã tiến hành các biện pháp truy tìm khẩn cấp đối với hai nghi phạm. Trong quá trình này, nghi phạm là nhân viên tình báo đã thừa nhận hành vi sát hại bà Berezovska và khai rằng không báo cáo cấp trên về việc liên lạc với bà cũng như các khoản tiền đã chuyển cho người phụ nữ này.

Tuyên bố của cảnh sát cho biết: "Ngoài ra, trong quá trình khám xét nơi ở của cựu sĩ quan thực thi pháp luật, lực lượng chức năng đã phát hiện một căn phòng dưới tầng hầm có dấu hiệu giống như một phòng tra tấn".

Văn phòng Công tố Ukraine cũng cho biết rằng các cơ quan thực thi pháp luật “đang xác định những kẻ chủ mưu và các cá nhân khác có liên quan mưu sát doanh nhân Ukraine cùng gia đình ông tại Monaco”.

Doanh nhân gốc Ukraine Vadym Yermolaiev, bạn đời của ông và con trai đã bị thương trong vụ tấn công xảy ra vào ngày 29/6. Ông Yermolaiev được cấp quốc tịch Cyprus vào năm 2019 và bị Ukraine áp đặt lệnh trừng phạt vào năm 2023. Truyền thông Ukraine cho biết quyết định này được đưa ra vì ông có hoạt động kinh doanh tại bán đảo Crimea.