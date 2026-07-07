Ukraine lý giải chiến lược leo thang và cách giữ Washington đồng hành

Người đứng đầu Văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết vẫn còn cơ hội để chấm dứt giai đoạn giao tranh ác liệt trong cuộc xung đột Nga-Ukraine ngay trong 2026, mặc dù trước đó chiến sự nhiều khả năng sẽ còn leo thang.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và ông Kyrylo Budanov ngày 2/1. Ảnh: X/ZelenskyyUa.

Trong cuộc phỏng vấn với RBC-Ukraine được công bố hôm 7/7, ông Kyrylo Budanov, người đứng đầu Văn phòng Tổng thống Ukraine cho rằng: “Vẫn còn cơ hội, và các cuộc đàm phán đã đạt được tiến triển khá tốt vào mùa xuân. Nhưng hiện nay tất cả chúng ta đều đã bước vào một giai đoạn leo thang”.

Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine nói thêm: “Để có thể chuyển sang giai đoạn hạ nhiệt, thông thường mức độ leo thang phải đạt đến đỉnh điểm trước”.

Ông Budanov, người trước đây từng là Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR), cho rằng các cuộc đàm phán vẫn có thể tiếp tục nếu cả hai bên còn quan tâm đến việc thương lượng.

Trước đó, vào tháng 6, theo báo The Kyiv Post, ông Budanov từng cho biết việc chấm dứt “giai đoạn nóng” của cuộc chiến với Liên bang Nga trước mùa đông là một trong những nhiệm vụ do Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đặt ra.

Tuy nhiên, ông Budanov bác bỏ hoàn toàn khả năng Ukraine phải nhượng bộ lãnh thổ để kết thúc chiến tranh, đồng thời phủ nhận quan điểm cho rằng những nhượng bộ về chính trị hoặc hiến pháp có thể làm Moskva hài lòng.

Theo ông Budanov, bất kỳ giải pháp hòa bình nào cuối cùng cũng sẽ phải dựa trên cả nỗ lực quân sự lẫn ngoại giao.

Ông Budanov nhấn mạnh: “Chiến trường không bao giờ có thể tách rời khỏi các cuộc đàm phán”.

Khi được hỏi về Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Budanov cho rằng việc Ukraine tiếp tục đạt được thành công trên chiến trường là điều thiết yếu để duy trì sự ủng hộ của Washington.

Ông Budanov nói: “Ai cũng thích người chiến thắng. Không ai tôn trọng những người thất bại”.

Theo ông Budanov, cách tốt nhất để bảo đảm Mỹ và các đồng minh tiếp tục hỗ trợ Ukraine là chứng minh bằng những thành quả quân sự thực tế.

Ông Budanov cho biết chiến dịch ngày càng gia tăng của Ukraine nhằm vào các mục tiêu của Liên bang Nga tại bán đảo Crimea chủ yếu nhằm mục đích phá vỡ hệ thống hậu cần quân sự của Moskva.

Vào hôm 6/7, các thiết bị bay không người lái (UAV) cảm tử của Ukraine đã gây ra một đợt mất điện trên diện rộng trên toàn bán đảo Crimea trong cuộc tấn công lớn nhất từ trước đến nay nhằm vào lưới điện tại đây, đánh trúng các trạm biến áp, căn cứ quân sự và cảng biển.

Trong số các mục tiêu bị tấn công, theo kênh TVP World ngày 7/7, có hai tàu Dự án 15781 thuộc “hạm đội bóng tối” (shadow fleet) của Liên bang Nga.

Theo ông Robert “Magyar” Brovdi, Tư lệnh Lực lượng Hệ thống Không người lái của Ukraine, hai tàu này đã bị tấn công khi đang hoạt động trên Biển Azov và hành động tấn công đều do do Tiểu đoàn số 9 “Kairos” thuộc Lữ đoàn độc lập số 414 thực hiện.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội hôm 6/7, ông Brovdi cho biết hai tàu chở dầu đang di chuyển từ thành phố cảng Taganrog của Liên bang Nga tới bán đảo Crimea. Mỗi tàu chở khoảng 7.000 tấn nhiên liệu, tương đương khoảng 200 toa tàu chở hàng.

Theo ông Brovdi, lực lượng Ukraine cũng đã tấn công: Một kho chứa nhiên liệu tại thành phố Kerch, trung tâm hậu cần quan trọng cung cấp nhiên liệu cho các lực lượng của Liên bang Nga trên bán đảo Crimea; hai hệ thống tên lửa phòng không S-400 “Triumf”, trong đó một hệ thống ở tỉnh Bryansk phía Tây Liên bang Nga và một hệ thống tại bán đảo Crimea cùng một trạm radar “NEBO-U”.

Bên cạnh đó, một số khu vực tại các tỉnh Kherson, Zaporizhzhia và Donetsk cũng bị mất điện cục bộ, trong khi các cuộc tấn công tầm xa còn nhằm vào nhiều cơ sở dầu mỏ của Liên bang Nga.

Ông Budanov cho biết: “Hiện nay, mục tiêu chính của chúng tôi là cắt đứt tuyến hậu cần phía Nam của Nga”, đồng thời nhấn mạnh rằng các lực lượng của Liên bang Nga tại miền Nam Ukraine phụ thuộc rất lớn vào các tuyến tiếp tế đi qua bán đảo Crimea.

Ông Budanov cũng cho rằng cường độ các cuộc tấn công ngày càng tăng của Ukraine là nhờ năng lực sản xuất vũ khí trong nước được mở rộng đáng kể.