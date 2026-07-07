Tổng thống Zelensky nói lý do không thể đánh chặn tên lửa đạn đạo Nga

Liên bang Nga đã phóng 29 tên lửa đạn đạo vào Kyiv trong cuộc tấn công mới nhất mà không quả nào bị đánh chặn. Theo Tổng thống Volodymyr Zelensky, thiếu tên lửa đánh chặn là nguyên nhân khiến Ukraine gặp khó khăn trong việc đánh chặn tên lửa đạn đạo.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu với báo giới tại Kyiv. Ảnh tư liệu: Kyodo/TTXVN.

Sau cuộc tấn công quy mô lớn trong đêm, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết lực lượng phòng không Ukraine đã đạt kết quả tích cực trong việc bắn hạ thiết bị bay không người lái và tên lửa hành trình, nhưng không đạt được kết quả tương tự đối với tên lửa đạn đạo. Ông bày tỏ hy vọng hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara sẽ đưa ra “những quyết định mạnh mẽ nhằm hỗ trợ năng lực phòng không của chúng tôi.”

Theo hãng thông tấn nhà nước Ukraine (Ukrinform), Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đưa ra tuyên bố này trên Telegram

Ông Zelensky nói: “Các binh sĩ của chúng ta hôm nay đã đạt được kết quả tốt trong việc bắn hạ thiết bị bay không người lái và tên lửa hành trình, nhưng đáng tiếc là không thể đánh chặn các tên lửa đạn đạo của Liên bang Nga”.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho rằng “nguyên nhân chính là do nguồn cung tên lửa đánh chặn còn thiếu”, đồng thời bày tỏ “điều rất quan trọng là sau hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara, thế giới - trước hết là Mỹ và các đối tác châu Âu - sẽ đưa ra những quyết định mạnh mẽ nhằm tăng cường năng lực phòng không của Ukraine”.

Hậu quả sau cuộc tấn công quy mô lớn mới nhất của Liên bang Nga nhằm vào Kyiv. Ảnh: Cơ quan Dịch vụ Khẩn cấp Nhà nước Ukraine (DSNS/Telegram).

Trước đó, Không quân Ukraine đã không đánh chặn được bất kỳ tên lửa đạn đạo nào trong đợt tấn công quy mô lớn mới nhất của Liên bang Nga nhằm vào Kyiv, khi thủ đô Ukraine phải hứng chịu một trong những cuộc không kích nghiêm trọng nhất kể từ khi xung đột bùng phát.

Theo Không quân Ukraine, Liên bang Nga bắt đầu tiến hành cuộc tấn công hiệp đồng quy mô lớn từ 18 giờ ngày 5/7, theo giờ địa phương, sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV) tấn công cùng các loại tên lửa phóng từ trên không, trên bộ và trên biển. Mục tiêu chính của chiến dịch là thủ đô Kyiv.

Tổng cộng, các hệ thống radar của Ukraine đã phát hiện 419 mục tiêu đường không, gồm 68 tên lửa và 351 thiết bị bay không người lái các loại, bao gồm: 23 tên lửa đạn đạo Iskander-M/S-400; 6 tên lửa chống hạm 3M22 Zircon/Onyx; 33 tên lửa hành trình Kh-101; 6 tên lửa hành trình Kalibr; 351 thiết bị bay không người lái Shahed, Gerbera, Italmas và các thiết bị bay không người lái mồi nhử.

Cuộc tấn công đã được đối phó bằng máy bay chiến đấu, các đơn vị phòng không, hệ thống tác chiến điện tử, các đơn vị thiết bị bay không người lái và các nhóm hỏa lực cơ động.

Theo số liệu sơ bộ do Không quân Ukraine công bố, được báo The Kyiv Post ngày 6/7 dẫn lại, lực lượng phòng không đã bắn hạ hoặc chế áp được 363 mục tiêu, gồm 37 tên lửa hành trình và 326 thiết bị bay không người lái.

Cụ thể, các lực lượng phòng không đã đánh chặn 31 tên lửa hành trình Kh-101, toàn bộ 6 tên lửa hành trình Kalibr và 326 thiết bị bay không người lái.

Tuy nhiên, không một tên lửa đạn đạo hay tên lửa chống hạm nào bị đánh chặn.

Không quân Ukraine cho biết: “Đã ghi nhận 29 vụ tên lửa đạn đạo, bao gồm cả tên lửa chống hạm, cùng 18 thiết bị bay không người lái tấn công đánh trúng mục tiêu tại 34 địa điểm, trong khi mảnh vỡ từ các thiết bị bay không người lái bị đánh chặn rơi xuống thêm 16 địa điểm khác”.

Kênh Telegram theo dõi tình hình quân sự nổi tiếng Nikolaevsky Vanek của Ukraine mô tả đợt tấn công này là chưa từng có tiền lệ.

Kênh Nikolaevsky Vanek viết: “Một trong những cuộc tấn công tồi tệ nhất mà tôi từng chứng kiến đã xảy ra đêm nay. Không một tên lửa đạn đạo hay tên lửa Zircon nào bị bắn hạ”,

Kênh này cũng nhận định rằng Liên bang Nga dường như đang ngày càng dựa nhiều hơn vào tên lửa đạn đạo trong các cuộc tấn công quy mô lớn nhất.