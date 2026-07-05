'Thiên đường của giới triệu phú' lao đao trước biến cố hiếm gặp

Gần 21h tối 29/6, một vụ nổ bom ngay trước lối vào của một trong những tòa chung cư cao cấp nhất Monaco tác động mạnh tới hình ảnh của quốc gia này.

Tòa chung cư Sun's Palace, nằm trên phố Révérend-Père-Louis-Frolla, là nơi xảy ra vụ đánh bom ám sát tối 29/6. Ảnh: Reuters.

Quả bom phát nổ ngay khi doanh nhân 58 tuổi, ông Vadym Yermolaiev, một cư dân của tòa chung cư, vừa bước ra đường.

Vụ việc khiến ông Yermolaiev bị thương nặng. Một phụ nữ và một trẻ em cũng bị thương trong vụ việc. Đây là vụ nổ bom đầu tiên được ghi nhận trên những con phố được giám sát nghiêm ngặt của Monaco.

Nghi phạm trong vụ đánh bom gây rúng động tại tòa chung cư Sun's Palace, nằm trên phố Révérend-Père-Louis-Frolla tối 29/6, đã bị camera giám sát ghi lại. Người này sau đó đã di chuyển sang Pháp và vẫn đang lẩn trốn.

Vụ án nghiêm trọng hiếm hoi tại Monaco

Thân vương Albert II, người đứng đầu nhà nước Monaco, đã lên án vụ đánh bom. Ông ngay lập tức huy động lực lượng cảnh sát và các cơ quan an ninh truy lùng kẻ tấn công, đồng thời ra lệnh tăng cường các cuộc tuần tra trên đường phố, dù trước đó, các cuộc tuần tra vốn đã rất dày đặc.

Cảnh sát có mặt tại tòa chung cư để thu thập chứng cứ điều tra vụ án. Ảnh: Reuters.

Cảnh sát Monaco đã khởi tố vụ án để điều tra về hành vi giết người có chủ đích bất thành và đặt thiết bị nổ ở khu vực công cộng.

Ông Christophe Mirmand, Bộ trưởng Nhà nước Monaco, cho biết đây là "lần đầu tiên trong lịch sử một hành vi như vậy xảy ra tại Monaco".

Quốc gia miễn thuế nhỏ bé này được bao bọc bởi Pháp và Địa Trung Hải. Monaco vốn luôn tự hào về mức độ an toàn và an ninh của mình.

Theo số liệu từ cơ quan cảnh sát Monaco, trong năm ngoái, Monaco không ghi nhận bất kỳ vụ giết người hay thậm chí là âm mưu giết người nào, cũng không xảy ra vụ cướp có vũ trang nào.

Tuy nhiên, tổng số vụ phạm tội được ghi nhận chạm mức kỷ lục với 1.055 vụ. Dù vậy, con số này vẫn ở mức dưới 3 vụ mỗi ngày tính theo trung bình. 38% trong số các vụ phạm tội kể trên được xếp vào nhóm tội phạm ít nghiêm trọng, bao gồm vô ý gây thương tích, bôi nhọ danh dự, phá hoại tài sản, trộm cắp vặt và lừa đảo.

Tỷ lệ tội phạm ở Monaco luôn ở mức thấp bởi đây là một trong những nơi có mật độ cảnh sát dày đặc nhất trái đất. Có 556 cảnh sát tại công quốc có diện tích chỉ khoảng 2 km2.

Với dân số 38.857 người, trung bình cứ 70 cư dân thì có một cảnh sát, theo Viện Thống kê và Nghiên cứu Kinh tế Monaco.

Monaco cũng sở hữu mạng lưới gồm 1.387 camera giám sát nhận diện khuôn mặt luôn được theo dõi 24/24. Các cuộc kiểm tra danh tính ngẫu nhiên tại chỗ cũng được thực hiện thường xuyên, với hơn 134.000 lượt kiểm tra trong năm ngoái.

An ninh tốt vốn là ưu thế để Monaco hấp dẫn giới siêu giàu

Chính phủ Monaco luôn coi môi trường sống an toàn là ưu tiên hàng đầu, bởi đây là lý do cốt lõi khiến nhiều người giàu và người nổi tiếng chọn chuyển đến đây sinh sống.

Monaco được xem là miền đất của những triệu phú giàu có. Ảnh: Reuters.

Những gương mặt đình đám đang sinh sống tại đây có thể kể đến các tay đua Công thức 1 gồm Lewis Hamilton, Jenson Button và Max Verstappen; các tay vợt tennis nổi tiếng như Novak Djokovic, Björn Borg; tay trống Ringo Starr của ban nhạc The Beatles.

Ông Nick Edmiston, chủ một hãng du thuyền, đã sinh sống tại Monaco từ năm 1989. Ông chia sẻ rằng cảm giác an toàn chính là điều làm nên sự đặc biệt của Monaco: "Bạn có thể đi bộ xung quanh khi đang dùng những món trang sức hay đồng hồ đắt tiền mà vẫn cảm thấy an toàn. Nhiều người giàu đã quen với việc luôn có vệ sĩ vây quanh, nhưng ở Monaco thì điều đó không cần thiết".

Theo thống kê, cứ 100 cư dân tại Monaco thì có khoảng 35 người là triệu phú. Bên cạnh yếu tố an ninh, người giàu bị thu hút bởi cấu trúc thuế của Monaco. Monaco không đánh thuế thu nhập, thuế tài sản, thuế bất động sản hay thuế thặng dư vốn.

Các công ty thành lập tại Monaco cũng được miễn thuế, nếu phần lớn hoạt động kinh doanh của họ diễn ra trong nội vùng công quốc. Loại thuế duy nhất áp dụng tại đây là thuế giá trị gia tăng (VAT) với mức đánh thuế 20% trên hầu hết mặt hàng.

Để nộp đơn xin cư trú, các ứng viên phải mở một tài khoản ngân hàng tại Monaco và ký quỹ tối thiểu 500.000 euro ( 572.000 USD ).

Chính phủ Monaco đang phải tiếp nhận lượng hồ sơ xin định cư lớn đến mức họ đã phải chi 2 tỷ euro ( 2,28 tỷ USD ) để lấn thêm khoảng 6 ha đất ra phía biển. Trên diện tích này, 120 căn hộ đang được chào bán với mức giá hơn 100.000 USD /m2. Mức giá này đắt đỏ hơn cả giá bất động sản ở những khu tổ hợp căn hộ sang trọng nhất tại New York và London.