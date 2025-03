Nghi phạm nuốt tang vật trị giá hàng trăm nghìn USD vào bụng

Cảnh sát Florida đã bắt giữ Jaythan Gilder, nghi phạm cướp trang sức trị giá 770.000 USD từ hãng Tiffany & Co. bằng cách nuốt hai đôi bông tai kim cương để che giấu tang vật.

Jaythan Gilder (32 tuổi) ngày 26/2 đã vào cửa hàng Tiffany & Co. tại trung tâm thương mại Mall at Millenia (Florida) và tự nhận là đại diện của một cầu thủ thuộc đội Orlando Magic. Do đó, Gilder được đưa vào phòng VIP để xem những món trang sức cao cấp.

Theo hồ sơ của cảnh sát Orlando, Gilder được cho xem ba món trang sức đắt giá, trong đó có hai đôi bông tai kim cương lần lượt trị giá 160.000 USD và 609.000 USD , cùng một chiếc nhẫn kim cương 5,61 carat trị giá 587.000 USD .

Gilder sau đó bất ngờ giật lấy cả ba món trang sức, giằng co với nhân viên, làm rơi chiếc nhẫn và nhanh chóng rời khỏi cửa hàng, theo NBC.

Ảnh chụp x-quang cho thấy "vật thể lạ" trong nội tạng của Jaythan Gilder. Ảnh: Cảnh sát Orlando.

Hình ảnh từ camera giám sát ghi lại cảnh Gilder rời trung tâm thương mại trên một chiếc Mitsubishi Outlander. Cảnh sát lần theo dấu vết và phát hiện chiếc xe này do một công ty cho thuê xe tại Houston, Texas cung cấp.

Tối 26/2 (giờ địa phương), Lực lượng Tuần tra Đường cao tốc Florida phát hiện Gilder đang lái xe trên đường cao tốc I-10, cách hiện trường khoảng 480 km theo hướng về Texas.

Khi bị bắt giữ, Gilder đã lập tức nuốt nhiều vật thể nghi là hai đôi bông tai kim cương bị đánh cắp. Báo cáo của cảnh sát ghi nhận, tại trại giam hạt Washington, kết quả chụp X-quang cho thấy có "vật thể lạ" trong dạ dày của người đàn ông này.

"Những vật thể này được nghi là trang sức từ vụ trộm và sẽ cần thu hồi sau khi chúng qua hệ tiêu hóa của Gilder", điều tra viên Aaron Goss viết trong bản báo cáo.

Trong khi bị giam giữ, Gilder đã hỏi nhân viên trại giam: "Tôi có bị buộc tội vì những thứ trong dạ dày của mình không?". Một cảnh sát tuần tra cũng nghe thấy nghi phạm nói: "Lẽ ra tôi nên ném chúng ra ngoài cửa sổ". Hiện cảnh sát Orlando chưa xác nhận liệu số trang sức bị đánh cắp đã được thu hồi hay chưa.

Thông qua quá trình khám xét chiếc SUV của Gilder, cảnh sát tìm thấy bộ quần áo ông này mặc khi gây án, cùng một miếng băng gạc trắng từng được dùng để che mũi nhằm che giấu danh tính. "Băng gạc không che vết thương nào, cho thấy hắn sử dụng nó để cải trang", cảnh sát kết luận, dẫn đến cáo buộc "cướp có sử dụng mặt nạ."

Gilder hiện bị buộc tội trộm cắp tài sản giá trị lớn và cướp giật có chủ đích. Hồ sơ cảnh sát cho thấy, đối tượng 32 tuổi này từng thực hiện một vụ cướp tương tự tại Tiffany & Co. ở The Woodlands, Texas năm 2022. Ngoài ra, Gilder còn đang bị truy nã với 48 lệnh bắt giữ tại bang Colorado.