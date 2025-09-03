Nghi phạm bắn cựu Chủ tịch Quốc hội Ukraine tiết lộ lý do bất ngờ

Nghi phạm trong vụ sát hại cựu Chủ tịch Quốc hội Andriy Parubiy đã thừa nhận tội tại tòa, gọi hành động này là “sự trả thù đối với chính quyền Ukraine”.

Báo The Kyiv Post ngày 2/9 cho biết tại phiên xét xử, nghi phạm trong vụ sát hại ông Andriy Parubiy, cựu Chủ tịch Verkhovna Rada (Quốc hội Ukraine), đã công khai thừa nhận tội lỗi của mình.

Bị cáo nói rằng ông ta coi việc giết người này là “hành động trả thù cá nhân đối với chính quyền Ukraine”.

Bị cáo cũng kịch liệt bác bỏ các thông tin trên truyền thông cho rằng cơ quan tình báo Liên bang Nga đã tống tiền ông bằng cách lợi dụng sự mất tích của con trai ông ngoài tiền tuyến.

“Đây là sự trả thù cá nhân đối với chính quyền Ukraine. Tất cả những gì tôi muốn là bản án được đưa ra càng sớm càng tốt. Vâng, tôi thừa nhận – chính tôi đã giết ông ấy, và tôi muốn đề nghị được đưa vào diện trao đổi tù binh để có thể đi tìm thi thể con trai mình”, bị cáo nói.

Khi được hỏi về lý do chọn nạn nhân, nghi phạm thừa nhận rằng mình hành động bộc phát: “Ông Parubiy lúc đó ở gần”.

Nghi phạm cũng gợi ý rằng trong một hoàn cảnh khác, cựu Tổng thống Petro Poroshenko có thể đã trở thành mục tiêu: “Nếu tôi sống ở Vinnytsia, thì đó đã là Petya”.

Theo các phương tiện truyền thông có mặt tại phiên tòa, nghi phạm trong vụ sát hại cựu Chủ tịch Quốc hội Ukraine Parubiy đã bị áp dụng biện pháp tạm giam 60 ngày trước xét xử mà không có quyền bảo lãnh.

Tay súng bắn gục cựu Chủ tịch Quốc hội Ukraine Đoạn video dài 25 giây cho thấy một người đàn ông, được cho là ông Parubii, đang đi bộ trên vỉa hè thì một người khác mang theo túi ship đồ ăn bắt đầu đuổi theo ông.

Trước đó, ông Andriy Parubiy, đương kim nghị sĩ Quốc hội Ukraine và là cựu Chủ tịch Verkhovna Rada, đã bị bắn chết tại Lviv vào ngày 30/8, hưởng dương 54 tuổi.

Cảnh sát cho biết vụ nổ súng xảy ra tại quận Sykhivskyi, phía Tây thành phố. Ông Parubiy bị bắn tám phát và chết ngay tại hiện trường.

Ông Parubiy là một chính trị gia và người nổi tiếng của công chúng, từng tham gia Quốc hội trong các khóa 6 đến 9 và giữ chức Chủ tịch Verkhovna Rada từ năm 2016 đến năm 2019.

Kể từ năm 2019, ông Parubiy là thành viên của đảng Đoàn kết Châu Âu do cựu Tổng thống Petro Poroshenko lãnh đạo.

Trong các cuộc biểu tình Euromaidan, ông đóng vai trò là chỉ huy của lực lượng “Tự vệ Maidan” – một lực lượng an ninh tự phát bảo vệ người biểu tình khỏi lực lượng Bộ Nội vụ dưới quyền Tổng thống khi đó là Viktor Yanukovych bao vây khu lều trại ở trung tâm thủ đô Kyiv.

Sau đó, năm 2014, ông Parubiy giữ chức Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine.

Sau đó, ông Parubiy đảm nhiệm chức Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội từ năm 2014 đến năm 2016.