Thông tin từ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết đơn vị đang điều trị tích cực cho 3 bệnh nhi nghi bị ngộ độc khi uống trà sữa có chứa thuốc diệt chuột. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng suy giảm ý thức, buồn nôn và nôn.

Trước đó, vào khoảng 22h ngày 19/1, bệnh viện Nhi Thanh Hóa tiếp nhận 3 nữ bệnh nhi là chị em ruột trong 1 gia đình (gồm: B.T.H.Q. (SN 2014); B.T.H.P. (SN 2019) và B.T.H.T. (SN 2020), cùng trú tại xã Thạch Quảng, tỉnh Thanh Hóa từ Bệnh viện Đa khoa Khu vực Ngọc Lặc. Thời điểm vào viện, các bệnh nhân được chẩn đoán ngộ độc thuốc diệt chuột (nghi do thành phần Natri Floaxetat). Ngay sau đó, các bệnh nhân đã nhanh chóng được đưa tới Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc Bệnh viện Nhi Thanh Hóa để điều trị. Các y, bác sĩ đã tiến hành hỗ trợ hô hấp, hỗ trợ kháng sinh, bù dịch điện giải, giảm hấp thu độc chất, dinh dưỡng, thải độc bằng phương pháp tăng cường bài niệu.

Đến 16h ngày 20/1 (sau 18 giờ vào viện), sức khỏe các bệnh nhi đã được cải thiện.

Đến 16h ngày 20/1 (sau 18 giờ vào viện) sức khỏe các bệnh nhi đã được cải thiện. Trong đó, bệnh nhân B.T.H.Q. có tiến triển tốt hơn nhưng còn nôn, chưa có rối loạn nhịp tim, bệnh nhân đã có nhận thức, tiếp xúc được. Bệnh nhân B.T.H.P. tiếp xúc chậm, còn buồn nôn và nôn dịch vàng, chưa có rối loạn nhịp tim. Bệnh nhân B.T.H.T., ý thức giảm hôn mê, co giật toàn thân nhiều lần kéo dài, có tổn thương tim, rối loạn nhịp tim, đang được lọc máu liên tục.

Bác sĩ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết: "Bệnh nhân nhập viện trong tình trang hôn mê. Xuống viện thì tiếp tục hồi sức thở máy, bù dịch cho bệnh nhân. Hiện tại đang thở máy. Tiên lượng vẫn phải điều trị 4-5 ngày nữa".

Theo lời kể của người nhà các bệnh nhi, khoảng 16h ngày 19/1, các cháu đã được mẹ ruột là B.T.N. (SN 1991) cho uống trà sữa pha thuốc diệt chuột màu đỏ không rõ loại. Sau khi uống, trẻ xuất hiện đau bụng, đau đầu, buồn nôn, nôn, sau đó được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Cẩm Thủy sơ cứu nhưng tình trạng không cải thiện. Sau đó, được chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa Khu vực Ngọc Lặc tiến hành gây nôn, rửa dạ dày, truyền dịch. Đến 22h thì nhập Bệnh viện Nhi Thanh Hóa tiếp tục cấp cứu, điều trị.

Ngoài 3 con, người mẹ cũng uống thuốc diệt chuột, hiện cấp cứu thở máy tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, trong tình trạng hôn mê. Nguyên nhân, bước đầu xác định do mâu thuẫn gia đình. Vụ việc đang được lực lượng chức năng phối hợp làm rõ.