Điều ít biết về bảo vệ Bệnh viện K đang 'gây sốt' mạng xã hội

Hình ảnh bác bảo vệ dùng loa hướng dẫn từng bước đăng ký, quy trình khám bệnh tại Bệnh viện K (Hà Nội) giúp nhiều người dân đến khám bớt bối rối đang được cộng đồng mạng chia sẻ.

Ngày 13/1, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại hình ảnh một nam bảo vệ dùng loa hướng dẫn rõ ràng, tận tình với người bệnh đến khám tại Bệnh viện K (cơ sở Tân Triều, Hà Nội). Người bảo vệ không chỉ hướng dẫn làm thủ tục khám chữa bệnh, nhập viện mà bác còn liên tục trấn an.

“Với đội ngũ Giáo sư, Tiến sĩ, Thạc sĩ chuyên khoa II bệnh viện K ngày đêm miệt mài tâm huyết với ngành ung thư đã nghiên cứu đưa ra cho bệnh nhân những liệu trình điều trị đặc trị cho nên hàng năm có hàng triệu bệnh nhân ung thư được chữa khỏi. Không may bác nào mắc phải căn bệnh ung thư không phải lo nghĩ bất kỳ điều gì, bệnh ung thư hoàn toàn có thể được chữa khỏi”, bác bảo vệ nói với giọng truyền cảm.

Về phía bệnh viện, đại diện Bệnh viện K xác nhận nhân viên bảo vệ trong đoạn clip là ông Nguyễn Tiến Phúc (65 tuổi, quê Ninh Bình), hiện làm việc tại tầng hai, nhà A, Khoa Khám bệnh theo yêu cầu, cơ sở Tân Triều (Hà Nội).

Hình ảnh người bảo vệ trong đoạn clip đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội trong những ngày qua. Ảnh: Cắt từ clip.

Lo lắng nhiều hơn vui mừng khi biết đoạn clip được lan truyền trên mạng xã hội

Gặp gỡ ông Phúc, khi được hỏi về đoạn clip quay mình được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, ông cho biết bản thân lo lắng nhiều hơn vui mừng bởi rằng sợ khi đoạn clip được lan truyền, những hướng dẫn của mình có thể vượt quá chuyên môn hoặc lỡ lời, ảnh hưởng đến công tác khám chữa bệnh của bệnh viện.

Dù vậy, ông Phúc khẳng định bản thân luôn cố gắng hỗ trợ người bệnh trong phạm vi công việc được giao. Theo ông, Khoa Khám bệnh theo yêu cầu mỗi ngày tiếp nhận khoảng 500 bệnh nhân, cùng hàng nghìn lượt người nhà đi theo. Với lượng người đông, việc được lực lượng bảo vệ hướng dẫn kịp thời giúp quá trình khám chữa bệnh diễn ra thuận lợi, giảm bớt sự lúng túng, căng thẳng cho bệnh nhân.

Theo chị Ngô Thị Như Thơ (Nghệ An), người quay đoạn clip, sự việc được ghi lại trong lần chị đến Bệnh viện K Tân Triều khám bệnh do sức khỏe có dấu hiệu suy giảm vì lao lực. Tại đây, chị bất ngờ và ấn tượng với cách bố trí không gian, sắp xếp quy trình cũng như việc hướng dẫn bệnh nhân rất bài bản, rõ ràng.

Chị Thơ cho biết, dù lần đầu đến Bệnh viện K (cơ sở Tân Triều) cảm giác “lạ nước, lạ cái”, song nhờ sự hướng dẫn tận tình, chuyên nghiệp của các nhân viên bảo vệ, đặc biệt là người bảo vệ xuất hiện trong clip, mọi thủ tục diễn ra nhanh gọn, thuận lợi, không hề bối rối hay phải hỏi han nhiều nơi.

“Clip tôi ghi lại ban đầu chỉ với mục đích làm tư liệu cá nhân. Khi đi dạy, tôi thường chiếu cho sinh viên xem để các em hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của kỹ năng thuyết trình, cũng như cách truyền lửa về tinh thần trách nhiệm và tình yêu nghề, dù làm việc ở bất kỳ vị trí nào”, chị Thơ chia sẻ.

Bác Phúc hướng dẫn người đến khám tại bệnh viện.

Cùng là bệnh nhân ung thư nên thấu hiểu được nỗi khổ, lo lắng và tốn kém của người bệnh

Chia sẻ với phóng viên, ông Phúc cho biết trước khi trở thành bảo vệ của bệnh viện, ông từng là bệnh nhân điều trị tại đây. Trong quãng thời gian chống chọi với bệnh tật, ông tận mắt chứng kiến sự tận tâm, nỗ lực không ngừng của đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế. Chính điều đó khiến bác thêm yêu mến, trân trọng công việc hiện tại.

Trước đó, tháng 12/2017, ông Phúc được chẩn đoán mắc ung thư phổi giai đoạn 3 và từng bị ba bệnh viện từ chối điều trị, bác đã tìm đến Bệnh viện K. Tại đây, các bác sĩ đã tiếp nhận và xây dựng phác đồ điều trị phù hợp. Ca phẫu thuật diễn ra thành công, bác buộc phải cắt bỏ một bên phổi và tiếp tục bước vào hành trình hóa trị kéo dài.

Vượt qua giai đoạn khó khăn, sức khỏe dần ổn định, ông Phúc được Khoa Khám bệnh theo yêu cầu tạo điều kiện nhận vào làm bảo vệ. Từ tháng 1/2018 đến nay, suốt 9 năm qua, ông kiên trì gắn bó với công việc tại chính nơi đã cứu sống mình, coi bệnh viện như ngôi nhà thứ hai.

Từng là bệnh nhân ung thư nên ông Phúc thấu hiểu sâu sắc cảm giác hoang mang, bất an cũng như gánh nặng chi phí mà người bệnh phải đối mặt trong suốt quá trình điều trị. Công việc mỗi ngày của ông bắt đầu từ 4 giờ sáng và kết thúc vào khoảng 18 giờ.

“Điều trị ung thư không phải lộ trình ngắn, có khi kéo dài nhiều tháng, thậm chí cả năm. Vì vậy, tôi luôn cố gắng chia sẻ, hỗ trợ người bệnh bằng những việc nhỏ nhất để họ thêm niềm tin và yên tâm chữa trị. Tôi tin rằng, chiến thắng ung thư không chỉ bằng thuốc men mà còn bằng tinh thần. Khi tâm lý vững vàng, người bệnh sẽ dễ vượt qua những giai đoạn khó khăn của xạ trị và hóa chất”, ông Phúc chia sẻ.