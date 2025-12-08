Nghi bị bạn trai bỏ rơi chết cóng trên núi ở Áo

Nhà chức trách Áo đã xác định danh tính người phụ nữ có thể đã bị bạn trai bỏ lại trên núi trong thời tiết giá lạnh dẫn đến tử vong.

Hình ảnh webcam ghi lại ánh đèn từ lều của cặp đôi gần đỉnh núi vào buổi tối định mệnh - Nguồn: New York Post

Theo Daily Mail, nạn nhân là Kerstin Gurtner, 33 tuổi. Nơi cô tử vong cách đỉnh núi Grossglockner chưa đầy 50 m, sau chuyến leo núi vào ban đêm trong điều kiện giá rét âm 20°C. Chuyến đi do bạn trai của cô, Thomas Plamberger, 39 tuổi - một nhà leo núi giàu kinh nghiệm - dẫn đường.

Gurtner, người đến từ Salzburg, từng mô tả mình là “đứa trẻ của mùa đông” và “người của núi rừng” trên mạng xã hội, dù thực tế cô được cho là không có nhiều kinh nghiệm leo núi.

Viện công tố Innsbruck cáo buộc Plamberger đã đưa bạn gái, vốn ít kinh nghiệm leo núi, vượt qua độ cao hơn 3.600 m trong điều kiện khắc nghiệt, rồi bỏ cô lại trong tình trạng kiệt sức, hạ thân nhiệt và mất phương hướng khoảng 2 giờ sáng. Cô đã chết cóng ngay sau đó.

Hình ảnh từ webcam cho thấy vị trí cắm trại của hai người gần đỉnh núi, nơi Gurtner được tìm thấy đã tử vong.

Công tố viên cho biết Plamberger đã gọi cứu hộ núi Alps lúc 1h35 sáng, sau đó chuyển điện thoại sang chế độ im lặng. Khoảng nửa giờ sau, Plamberger rời đi, không phủ chăn giữ ấm cho cô.

Camera trên đường mòn ghi lại hình ảnh Plamberger xuống núi lúc 2h30, còn Gurtner bị bỏ lại phía sau. Anh ta tiếp tục liên hệ cứu hộ lúc 3h30.

Luật sư của Plamberger, Kurt Jelinek, phủ nhận cáo buộc và gọi cái chết là “một tai nạn bi thảm”, nói rằng thân chủ vô tội.

Nhiều người đưa thông điệp tiếc thương Gurtner. “Yên nghỉ nơi thiên đường,” một người viết. “Sau những giọt nước mắt là nụ cười của ký ức,” người khác chia sẻ. Một lời nhắn khác bày tỏ: “Thật đau lòng khi biết tin, xin gửi lời chia buồn sâu sắc”.

Gurtner thiệt mạng vào ngày 19/1. Còn Plamberger đã bị truy tố hôm 4/12, dự kiến hầu tòa vào tháng 2. Nếu bị kết tội, anh ta có thể đối mặt mức án tối đa 3 năm tù.