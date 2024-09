Nghe tiếng nổ vang trời, 8 người thôn Làng Nủ tháo chạy giữ mạng sống

Khi hai gia đình với 8 người đang trên đường về nhà tại thôn Làng Nủ, họ nghe tiếng nổ rung trời nên lập tức tháo chạy, nhờ đó may mắn thoát chết trong vụ lũ quét kinh hoàng.

Sáng 13/9, chính quyền xã Phúc Khánh (huyện Bảo Yên, Lào Cai) cho biết, trong danh sách những người mất tích, rất may có hai gia đình với 8 người an toàn trở về do chạy được trước khi lũ quét qua thôn Làng Nủ.

Anh Tiện và anh Duân (áo xanh lá) kể lại tình huống thoát nạn.

Những người may mắn thoát nạn là gia đình anh Hoàng Văn Tiện (47 tuổi) và gia đình anh Hoàng Văn Duân (39 tuổi).

Anh Hoàng Văn Tiện kể lại, sáng 10/9, anh thức dậy từ lúc chưa 5h. Anh đi ra suối thì thấy nước lũ dâng cao, đá lăn bất thường nên gọi cả nhà ra xem.Đúng lúc này, gia đình anh Duân (em trai anh Tiện) từ nhà bố đẻ về tới đây.

Khi hai gia đình cùng trở về nhà ở thôn Làng Nủ thì nghe tiếng nổ vang trời từ trên đồi, nhìn lên thấy đất đá bay cao mù mịt. Cả 8 người dừng lại hô hào người dân trong bản rồi tháo chạy tới khu đất cao để lánh nạn.

"Chỉ sau tiếng nổ long trời khoảng 3 phút thì cả quả đồi ụp xuống quét sạch bản làng. Chúng tôi hô hào người dân nhưng không kịp, vì sự việc xảy ra quá nhanh”, anh Tiện cho biết.

Sau khi thoát nạn, anh Tiện cùng vợ và gia đình anh Duân tham gia cứu hộ tại Làng Nủ.

Sau khi đất đá vùi lấp bản làng, hai gia đình anh Tiện và anh Duân đã kịp chạy lên quả đồi cách khu vực đất sạt khoảng 500 m nên thoát nạn.

Trong quá trình chạy lũ quét, vợ chồng anh Duân nhìn thấy hai cháu bé đang bị lũ cuốn nên đã kịp thời kéo hai cháu lên, đưa đi cấp cứu.

Sau khi thoát nạn, hai gia đình anh Tiện và anh Duân sang nhà bố đẻ, cách khu đất sạt khoảng 500 m để lánh nạn. Đến tối 10/9, để đảm bảo an toàn, cả nhà đã di chuyển tới nhà bà Hoàng Thị Sợi cách khu vực sạt lở khoảng 1 km rồi ở đó mấy ngày nay.

Anh Duân chỉ vị trí nhà mình trên sơ đồ.

Đặc biệt, từ khi xảy ra lũ quét đến nay, vợ chồng anh Duân, vợ chồng anh Tiện tham gia công tác cứu hộ trong thôn Làng Nủ.

Sáng nay, vợ anh Tiện là chị Hoàng Thị Diễn (41 tuổi) và vợ anh Duân là chị Hoàng Thị Dịp (33 tuổi) vẫn đang tham gia công tác cứu nạn, cứu hộ cùng với các lực lượng trong thôn Làng Nủ.

Mới đây, anh Tiện phát hiện gia đình nằm trong danh sách mất tích nên báo cáo với trưởng thôn, chính quyền xã về vụ việc trên.

Chị Hoàng Thị Dịp (vợ anh Duân).

Thông tin chính thức đến 8h30 ngày 13/9, về thiệt hại tại Làng Nủ, có 46 người tử vong, còn 41 người mất tích. Các lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm các nạn nhân.