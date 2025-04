Mời Quân đội Trung Quốc, Lào, Campuchia diễu binh, diễu hành ngày 30/4

Bộ Quốc phòng sẽ mời lãnh đạo Bộ Quốc phòng Trung Quốc, Lào, Campuchia và mời cử các khối quân nhân tham gia diễu binh, diễu hành tại lễ kỷ niệm 50 năm Thống nhất Đất nước.

Sáng 1/4, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng có cuộc làm việc với Tùy viên Quốc phòng các nước Trung Quốc, Lào và Campuchia tại Việt Nam.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cho biết, Việt Nam đang tích cực chuẩn bị tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm Thống nhất Đất nước.

Đây là sự kiện chính trị trọng đại của Việt Nam, đồng thời cũng là niềm vui chung đối với các bạn bè quốc tế đã dành sự giúp đỡ chí nghĩa, chí tình đối với cách mạng Việt Nam. Việt Nam luôn ghi nhớ sự giúp đỡ to lớn đó, nhất là của Trung Quốc, Lào và Campuchia.

Bộ Quốc phòng Việt Nam rất mong đợi và tin tưởng rằng, sự tham gia của Bộ Quốc phòng ba nước sẽ đóng góp quan trọng vào thành công chung của lễ kỷ niệm, cũng như thể hiện tình đoàn kết hữu nghị giữa Việt Nam với ba nước láng giềng có biên giới liền kề.

Thời gian qua, hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam với Trung Quốc, Lào và Campuchia không ngừng được quan tâm thúc đẩy trên các lĩnh vực, nổi bật là trao đổi đoàn, đào tạo, hợp tác quân, binh chủng, giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới.

Tùy viên Quốc phòng các nước Trung Quốc, Lào và Campuchia khẳng định sẽ nhanh chóng báo cáo về nước, tham mưu với các cơ quan chức năng trong nước thúc đẩy những nội dung mà Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đã nêu.

Trước đó, chia sẻ tại buổi kiểm tra hợp luyện lực lượng quân đội, dân quân tự vệ tham gia diễu binh, diễu hành ngày 25/3, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng cho biết, dịp tổ chức kỷ niệm 50 năm lần này, Quân đội của các nước đã kề vai, sát cánh với quân và dân ta trong cuộc kháng chống đế quốc Mỹ cũng đề nghị được cùng Quân đội Việt Nam tham gia lễ diễu binh, diễu hành.

Bộ trưởng khẳng định, niềm vui này không chỉ của đất nước Việt Nam, của dân tộc Việt Nam và QĐND Việt Nam anh hùng mà của cả bạn bè trên thế giới.

"Đây là điều chúng ta rất trân trọng và ghi nhận sự đóng góp của mọi người yêu chuộng hòa bình trên thế giới, không chỉ những lúc chúng ta còn chiến tranh, đất nước còn phân chia hai miền Nam - Bắc mà bây giờ khi đất nước đã hòa bình sau nửa thế kỷ thì tình cảm ấy vẫn vẹn nguyên như những ngày kháng chiến, đây là điều rất đáng trân trọng", Đại tướng Phan Văn Giang chia sẻ.

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Thống nhất Đất nước sẽ diễn ra trọng thể vào sáng ngày 30/4 tại TP.HCM, có hơn 13.000 người tham gia. Phần diễu binh của 35 khối thuộc lực lượng vũ trang, công an do Bộ Quốc phòng và Bộ Công an phối hợp thực hiện, phần diễu hành sẽ do TP đảm nhiệm.

Trong chương trình có nội dung bắn 21 phát đại bác trên nền quốc thiều; không quân bay chào mừng; diễu hành xe mô hình quốc huy - khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc, xe rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, xe mô hình biểu tượng 50 năm Ngày Thống nhất Đất nước...

Khoảnh khắc 4 chiếc Su-30 bay đội hình trên bầu trời TP.HCM Thành viên một nhóm yêu thích khí tài quân sự Việt Nam đã đăng video ghi lại hình ảnh đội hình máy bay Su-30 bay trên bầu trời thành phố Hồ Chí Minh trong sáng 27/3.