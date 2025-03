Việt Nam mời Lào cử quân nhân cùng diễu binh kỷ niệm ngày 30/4

Bộ Quốc phòng cho biết, ngày 28/3, tại Luang Prabang (Lào), đã diễn ra Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam - Lào lần thứ 5. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, và Thượng tướng Vongkham Phommakone, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lào, đồng chủ trì Đối thoại.

Tại Đối thoại, hai bên đã trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và những vấn đề cùng quan tâm, đánh giá cao vai trò của khu vực và các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, khẳng định cùng nhau nỗ lực đóng góp tích cực vào việc tăng cường, củng cố sự đoàn kết, vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc an ninh khu vực.

Về vấn đề biển Đông, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh, lập trường nhất quán của Việt Nam là các bên liên quan cần tuân thủ tập quán và luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển UNCLOS 1982; tuân thủ Tuyên bố về cách ứng xử trên biển Đông (DOC), xúc tiến sớm kết thúc đàm phán, ký kết Bộ quy tắc ứng xử của các bên ở biển Đông (COC) một cách thực chất, hiệu quả.

Hai bên nhấn mạnh, trên cơ sở Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam - Lào lần thứ 4, quan hệ hợp tác quốc phòng song phương được triển khai tích cực, hiệu quả, đạt được nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực như: Trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao; trao đổi kinh nghiệm, giao lưu, duy trì thực chất, hiệu quả các cơ chế đối thoại, tham vấn; đào tạo, tập huấn; hợp tác quản lý, bảo vệ biên giới; gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc; phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế, diễn đàn đa phương quốc tế cũng như các sự kiện do Quân đội mỗi nước chủ trì.

Thời gian tới, trên cơ sở các văn bản đã ký kết giữa Bộ Quốc phòng hai nước, hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả một số nội dung trọng tâm: Tiếp xúc, trao đổi đoàn các cấp; duy trì hiệu quả các cơ chế tham vấn, đối thoại; giáo dục, đào tạo; hợp tác quản lý, bảo vệ biên giới; gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc; pháp luật quân sự; tiếp tục phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế, diễn đàn đa phương quốc tế cũng như các sự kiện do mỗi bên tổ chức...

Dịp này, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến trân trọng chuyển lời mời Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Lào, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào và Thượng tướng Vongkham Phommakone sang Việt Nam dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025); đồng thời mời Bộ Quốc phòng Lào cử khối quân nhân sang hợp luyện diễu binh, diễu hành cho lễ kỷ niệm.

Cùng ngày, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đã dẫn đầu đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam thăm Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Luang Prabang.

Thiếu tướng Sivixay Phengsantisouk, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Luang Prabang, cho biết quan hệ hợp tác giữa Bộ CHQS tỉnh Luang Prabang và Bộ CHQS hai tỉnh Sơn La, Điện Biên của Việt Nam đạt nhiều kết quả tích cực.

Hai bên thường xuyên trao đổi thông tin, tình hình liên quan đến tội phạm, an ninh biên giới quốc gia, tình hình xuất nhập cảnh hai bên biên giới, các hoạt động di cư tự do, cũng như tăng cường duy trì hoạt động tuần tra song phương trên biên giới theo tinh thần các thỏa thuận đã ký kết.

Đánh giá cao những kết quả mà hai bên đã đạt được trong thời gian qua, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đề nghị thời gian tới, hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác theo Nghị định thư và Kế hoạch hợp tác hàng năm giữa Bộ Quốc phòng hai nước; kịp thời trao đổi thông tin tình hình, phối hợp xử lý hiệu quả các vấn đề phát sinh ở khu vực biên giới, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm qua biên giới.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến khẳng định, Bộ Quốc phòng, Quân đội nhân dân Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện tối đa để các đơn vị tăng cường hợp tác, thắt chặt đoàn kết, hiểu biết lẫn nhau, nhất là giữa Bộ CHQS tỉnh Luang Prabang với các đơn vị Bộ đội Biên phòng và Quân khu 2 của Việt Nam. Qua đó, góp phần tăng cường tình đoàn kết, hiểu biết lẫn nhau và vun đắp quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào.

